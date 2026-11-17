NJegova ogromna popularnost donela je sa sobom i ozbiljne bezbednosne izazove.

Čuveni pevač Zdravko Čolić sa suprugom Aleksandrom uživa u skladnom i stabilnom braku još od 2001. godine. NJegova ogromna popularnost donela je sa sobom i ozbiljne bezbednosne izazove, o čemu je Čola otvoreno pričao.

Najdramatičniji momenat u njihovoj zajedničkoj prošlosti bio je napad na Čolinu suprugu Aleksandru, koji ledi krv u žilama.

Ona je jednom prilikom postala meta napada nožem od strane fanatične obožavateljke.

Čolić se u svojevremeno prisetio ovog zastrašujućeg incidenta, koji se desio na početku njihovog braka.

"Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla ju je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica", rekao je tad.

Aleksandra se svesno drži podalje od očiju javnosti i ne eksponira se u medijima, a i sam Čolić smatra da supruga i deca treba da budu daleko od javne scene.

Zdravko je ranije priznao da ga je supruga osvojila upravo svojom jednostavnošću, privrženošću i time što brine o njemu.

"Lepo je da deca prođu svet"

Zdravko Čolić je, inače, nedavno pričao o porodici.

- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvek kažem - lepo je da deca malo prođu svet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvek sačeka - naveo je Zdravko Čolić za "IN Magazin".

On je rekao da su obe naslednice razmažene, ali da ih razume, te da mu se ne dopada što se starija ćerka često slika za društvene mreže.

(Blic)

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