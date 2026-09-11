OD MODNE IKONE DO FILMSKE LEGENDE: Šarlot Rempling je preživela veliku ljubav, izdaju i ostala svoja (FOTO)

Šarlot Rempling decenijama važi za jednu od najintrigantnijih žena evropskog filma.

Prepoznatljiva po prodornom pogledu, elegantnoj pojavi i ulogama koje su često pomerale granice, britanska glumica nikada nije želela da bude klasična holivudska zvezda. Danas, sa 80 godina, i dalje radi, snima i privlači pažnju svojom harizmom.

Rođena je 5. februara 1946. godine u Sturmeru u Engleskoj, a detinjstvo je delom provela u Francuskoj, gde je njen otac, britanski oficir, bio službeno angažovan. Upravo je tamo naučila francuski, što će kasnije imati veliki uticaj na njenu karijeru. Počela je kao model, a zatim se sredinom šezdesetih prebacila na film. Proboj joj je doneo film „Georgy Girl“, a potom je izgradila karijeru u evropskoj kinematografiji, posebno kroz saradnju sa italijanskim i francuskim rediteljima. Među njenim najpoznatijim ostvarenjima su „Prokleti“, „Noćni portir“, „45 godina“, kao i noviji filmovi poput „Dina“ i „Juniper“.

NJen ljubavni život bio je gotovo podjednako buran kao i njena filmska karijera. Početkom sedamdesetih udala se za Brajana Southcombea, svog tadašnjeg menadžera, sa kojim je dobila sina Barnabija. NJihov brak nije dugo potrajao.

Godine 1976. upoznala je francuskog kompozitora Žan-Mišela Žara. Susret se dogodio na večeri u Sen Tropeu, a Rempling je kasnije govorila da je između njih odmah postojala snažna privlačnost. Ubrzo je napustila prvi brak i započela život sa Žarom. Dobili su sina Dejvida, dok je porodica živela između Francuske i sveta umetnosti.

NJihova veza trajala je više od dve decenije, ali se završila veoma bolno. Brak je okončan nakon što je Žarova afera sa drugom ženom dospela u javnost. Rempling je posebno teško podnela činjenicu da je za neverstvo saznala iz tabloida. Kasnije je govorila da joj je način na koji je sve otkrila bio ponižavajući.

Ipak, nakon razvoda nije govorila o Žaru samo sa gorčinom. NJihov odnos se vremenom pretvorio u duboko prijateljstvo, a on je svojevremeno isticao da su ostali veoma bliski i povezani kroz decu.

Posle Žara, Rempling je godinama bila u vezi sa francuskim poslovnim konsultantom Žan-Noelom Taseom, koji je bio mlađi od nje. NJena privatnost danas je mnogo veća, pa o ljubavnom životu govori znatno ređe nego tokom najburnijih godina karijere.

A Šarlot Rempling ni u osmoj deceniji ne razmišlja o povlačenju. U martu 2026. godine Vogue ju je predstavio kao 80-godišnju glumicu koja i dalje radi punom snagom, nakon što je predvodila glumačku postavu filma Džima Džarmuša „Father Mother Sister Brother“, koji je osvojio Zlatnog lava u Veneciji.

Pored glume, ostala je verna modi i umetnosti. NJena prepoznatljiva estetika i danas privlači modne brendove, a u septembru 2026. pojavila se kao zaštitno lice jesenje kampanje pariškog brenda Autista, čija je bila i prva mušterija.

Rempling je tako uspela ono što malo kojoj glumici polazi za rukom – da sa godinama ne postane manje zanimljiva, već upravo suprotno. NJena karijera, ljubavi i životni izbori ostavili su je izvan klišea o starenju u Holivudu. Ona i danas bira složene uloge, neguje svoju privatnost i ostaje jedna od onih zvezda koje nikada nisu morale da se trude da budu misteriozne – takve su jednostavno bile.

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