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ODLUKA KOJA JOJ JE SLOMILA SRCE: Sindi Kraford prolazi kroz najteže trenutke nakon smrti sina (FOTO)

Novac joj više ništa ne znači, a bol je sve jača i jasno je da će morati da se bori i nastavi sa životom

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Foto: Profimedia/ Xavier Collin/Image Press Agency, The Mega Agency
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Sindi Kraford i njen suprug Rande Gerber doneli su tešku odluku da prodaju kuću svog pokojnog sina Preslija u Holivud Hilsu. Nekretnina je ponuđena na tržištu gotovo dva meseca nakon njegove smrti, a vest je ponovo skrenula pažnju javnosti na bolan period kroz koji prolazi poznata porodica.

Prema podacima o nekretninama koje je objavio TMZ, kuća je oglašena 13. novembra po ceni od 3,595 miliona dolara. Presli Gerber kupio ju je 2023. godine za 3,4 miliona dolara.

Luksuzna kuća ima oko 280 kvadratnih metara, četiri spavaće sobe i tri kupatila, a nalazi se na ograđenom imanju površine oko pola hektara. Izgrađena je 1955. godine, u stilu sredine prošlog veka, i okružena je bujnim zelenilom koje vlasnicima pruža privatnost.

Među sadržajima su prostrane prostorije povezane sa spoljašnjim delom imanja, grejani bazen, đakuzi, bazen za hladno uranjanje, sauna, kao i zasebna kuća za goste. Nakon Preslijeve smrti, Sindi i Rande su više puta viđeni kako dolaze na ovu adresu.

Porodica se povukla iz javnosti nakon tragedije

Prema navodima iz dostavljenog izveštaja, Presli je preminuo u rehabilitacionom centru Resolutions Living u Santa Moniki, samo dan nakon što je tamo primljen.

Nakon tragedije, predstavnik porodice zamolio je javnost da poštuje njihovu privatnost.

 Porodica moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog i bolnog perioda - navedeno je u tadašnjem saopštenju.

Policija Santa Monike saopštila je da istražuje smrt kao slučaj za koji se sumnja da je povezan sa predoziranjem, ali da u tom trenutku nije bilo naznaka da je reč o nasilnoj smrti. Obdukcija je, prema informacijama koje su preneli američki mediji, završena, ali zvaničan uzrok smrti nije potvrđen.

Sindi i Kajai posvetile emotivne poruke Presliju

U oktobru su Sindi Kraford i njena ćerka Kajai Gerber prvi put javno govorile o gubitku člana porodice. Sindi je na Instagramu objavila crno-belu fotografiju sina, okruženog belim krilima, uz emotivnu poruku.

- Slomljeni smo od bola zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Neizmerno smo zahvalni što smo imali Preslija u svojim životima tokom 27 godina - napisala je manekenka.

Dodala je da je bio nežna i divna duša, koja je volela druge i bila voljena, kao i da su ponosni na način na koji se odnosio prema svetu – sa dobrotom i ranjivošću.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaia (@kaiagerber)

- Zahvalni smo na ogromnoj ljubavi i podršci koju nam pružaju ljudi koji poznaju našu porodicu, ali i oni koje nikada nismo sreli, a koji saosećaju sa našim bolom. Dok se ponovo ne sretnemo, voljeni naš dečače. Volimo te zauvek - poručila je Sindi, potpisavši se u ime mame, tate i Kajai.

Nekoliko minuta nakon majčine objave, oglasila se i Kajai. Podelila je snimak iz detinjstva na kojem je sa starijim bratom, uz poruku u kojoj je opisala koliko joj je teško da pronađe reči kojima bi izrazila bol zbog njegovog odlaska.

- Pročitala sam sve knjige i još uvek nemam odgovore. Moje reči ne mogu da opišu razmere ovog gubitka - napisala je, ne skrivajući koliko joj nedostaje brat.

Odluka o prodaji kuće još je jedan bolan korak za porodicu koja se suočava sa gubitkom, a nekretnina u kojoj je Presli živeo sada će dobiti nove vlasnike.

(Glossy)

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