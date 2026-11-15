NAJSKUPLJA PESMA U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI: Prevedena je na 13 jezika, obeležila je čitavu epohu, a sluša se i 4 decenije kasnije

Neda Ukraden i njen hit 'Zora je' obeležili su epohu, a zarada od pesme i danas fascinira.

Malo je pesama sa naših prostora koje mogu da se pohvale uspehom kakav je postigla čuvena numera "Zora je", u izvođenju Nede Ukraden. Iako je objavljena 1985. godine, ova pesma ne samo da je obeležila čitavu jednu epohu u bivšoj Jugoslaviji, već i posle više od četiri decenije važi za jednu od najisplativijih i najskupljih pesama ikada napisanih na ovim prostorima.

Muziku je komponovao legendarni Đorđe Novković, dok je tekst napisala Marina Tucaković. Koliko je pesma odmah osvojila publiku govori podatak da je ploča prodata u neverovatnih pola miliona primeraka, što je i za tadašnje jugoslovenske standarde bio ogroman uspeh.

Zanimljivo je da se za ovu pesmu vezuje i jedna od najpoznatijih estradnih priča o autorskim pravima. Naime, Marina Tucaković je u refrenu napisala samo jedan stih "Suza je iz oka kanula", koji joj je, prema pričama, tokom godina doneo zaradu veću od 100.000 evra.

Neda Ukraden nikada nije krila da joj je upravo "Zora je" otvorila sva vrata, napunila dvorane širom regiona i sveta, ali i omogućila da od zarade obezbedi nekretnine.

Ono što ovu pesmu izdvaja od gotovo svih drugih jugoslovenskih hitova jeste njen svetski odjek. "Zora je" je prevedena na čak 13 svetskih jezika, a posebno veliki uspeh imala je u Holandiji, gde ju je 1987. godine obradio popularni pevač Piet Ferman pod nazivom "Sailin' Home". U ovoj zemlji pesma je bila čak i hit broj jedan, dok je holandska obrada u Evropi prodata u neverovatnih 1.100.000 primeraka.

(Mondo)

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