OVAKVU SVEKRVU MALO KO IMA: Adrijana Lima i posle razvoda obožava majku Marka Jarića, a evo kako ona izgleda (FOTO)

Otkrijte kako izgleda majka Marka Jarića koju Adrijana Lima obožava.

Za nju kažu da je žena zmaj. Bivša snaja je obožava, a unuke su joj dale poseban nadimak koji je i te kako zaživeo pa je tako i mnogi oslovljavaju. Ovako izgleda majka našeg proslavljenog košarkaša Marka Jarića.

Marko Jarić fizički ne liči na mamu, preslikan je otac Srećko Jarić, ali je sigurno od majke od majke Leposave Jarić nasledio brojne druge važne osobine.

Leposava Jarić pleni harizmom, što se isticalo svaki put kada bi se pojavila u javnosti, što se nije dešavalo tako često. Komentarisalo se i da izgleda izuzetno atraktivno, a sasvim očekivano pažnju je izazvao i njen odnos sa Adrijanom Limom, koja je od 2009. do 2016. bila u braku sa Markom Jarićem.

Bivši bračni par ima ćerke Sijenu i Valentinu koje svoju baku zvu Žiža, kako je oslovljala i Adrijana Lima.

Leposava je mama troje dece, pored Marka ima sina Nikolu koji se poput brata bavio košarkoim i ćerku Tamaru Jarić, modnu dizajnerku.

Tamara je u sjajnim odnosima sa brazilskom modnom zvezdom. Na njihovo prijateljstvo nije uticao Limin razvod sa Markom što je postalo očigledno još 2016. kada je čuvena manekenka poslala javno poruku bivšoj zaovi preko Instagramaa: "Srećan rođendan, ljubavi moja".

Jarićeva sestra je zatim na svom profilu otkrila da se na rođendanskoj proslavi, gde joj je gošća bila Adrijana Lima, pojavio i njen brat Marko.

Da li zbog želje fanova da se bivši par pomiri ili nečeg drugog, ali nakon razvoda se često spekulisalo da su se Lima i Jarić pomirili. Sve je kulminiralo 2017. kada su sa ćerkama letovali u Crnoj Gori. Pridružila im se i mama Leposava. Te godine je svetska lepotica uzburkalka javnost kada je poručila sa mreža: "Čast mi je što si baka mojoj deci. Žižo, mi te volimo".

Leposava je Limi bila poput druge majke, pa ju je i tako oslovljala ranije. Pretpostavlja se da se to nije promenilo, a domaći mediji su pisali da Žiža često dolazi u Majami kako bi posetila unuke Sijenu i Valentinu koje žive u ovom američkom gradu.

Majami je i adresa Marka Jarića koji je veoma posvećen otac i više puta se pokazalo da sa Limom sjajno usklađuje roditeljske obaveze. Za Amerriku je vezan i Nikola Jarić kao i Tamara čije su kreacije dobro poznate i domaćoj publici.

Majami je i adresa Marka Jarića koji je veoma posvećen otac i više puta se pokazalo da sa Limom sjajno usklađuje roditeljske obaveze. Za Amerriku je vezan i Nikola Jarić kao i Tamara čije su kreacije dobro poznate i domaćoj publici.

Priča o porodicama Jarić i Lima je sjajan dokaz da razvod ne mora da bude kraj dobrih odnosa.

(Blic Žena)

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