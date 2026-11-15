"TI NIKAD NEČEŠ BITI POZNATA": Evo koju pevačicu je Saša Popović isterao iz studija, pa posle priznao da je pogrešio u proceni

Saša Popović je jednom prilkom ispričao kako je na početku karijere pogrešno procenio pevačicu i rekao joj da nikada neće postati poznata.

Saša Popović važio je za jednog od najuticajnijih ljudi na domaćoj muzičkoj sceni. NJegovoj proceni verovali su brojni pevači, a kroz "Grand produkciju" prošle su generacije izvođača koji su kasnije izgradili velike karijere. Ipak, čak se i njemu dogodilo da ne prepozna talenat koji će ubrzo osvojiti estradu. Jedna od anegdota koje je rado prepričavao odnosila se upravo na Anu Nikolić, kojoj je na početku karijere poručio da nikada neće postati poznata.

Sve se dogodilo 2000. ili 2001. godine, u periodu kada je "Grand" tek počinjao da radi punom parom. Kako je Popović svojevremeno ispričao, u studiju se tada istovremeno radilo na čak deset albuma, a on je tog dana došao zbog snimanja koje je trebalo da ima pevačica Stoja.

Međutim, kada je ušao u studio, zatekao je kompozitora Gorana Ratkovića Raleta kako radi sa mladom pevačicom koju nikada ranije nije video. Nije mu bilo jasno zbog čega je zauzet termin koji je, prema njegovim rečima, bio namenjen Stoji.

"Uđem unutra i vidim da Rale radi sa nekom pevačicom koju nikada nisam video. Kažem: 'Rale, ajde da radimo, je l’ si lud, koja je sada ova pevačica ovde?’", prisetio se Saša.

A onda se obratio i devojci koja se nalazila u studiju. Nije pokušao da prikrije nezadovoljstvo, već joj je direktno rekao da izađe napolje.

Kada je izašla iz kabine, usledilo je pitanje koje je obeležilo ovu anegdotu: "Ma, ko si bre ti?!"

Mlada pevačica nije se povukla niti je ostala bez odgovora. Naprotiv, samouvereno mu je poručila da će jednog dana postati popularna. Popović, međutim, tada nije delio njeno mišljenje.

"Ti nikada nećeš biti poznata, marš napolje!", odgovorio joj je.

Devojka koju tada nije prepoznao bila je Ana Nikolić. Godinu dana kasnije ponovo su se sreli, ali situacija je bila potpuno drugačija.

Popović je kasnije priznao da je njegova procena bila pogrešna. Ana je za relativno kratko vreme uspela da se nametne publici i postane prepoznatljivo ime na estradi.

Kada je već počela da gradi popularnost, Saša ju je pozvao u "Grand šou". Ovoga puta nije bilo neprijatnog izbacivanja iz studija, a Ana je iskoristila priliku da ga podseti na njihov prvi susret.

Kako je Popović prepričao, došla je u emisiju i podsetila ga da mu je još prilikom upoznavanja najavila da će postati poznata.

Tako se susret koji je počeo neprijatnim rečima pretvorio u jednu od zanimljivijih estradnih anegdota. Saša je, ne sluteći da razgovara sa budućom zvezdom, pokušao da je udalji iz studija, dok mu je Ana već tada poručivala da će jednog dana svi znati za nju.

A vreme je pokazalo da je mlada pevačica ipak bolje procenila sopstvenu budućnost od čoveka koji je godinama važio za jednog od najvećih poznavalaca estrade.

(Stil)

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