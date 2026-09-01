PEVAČICA IMA TUMOR NA MOZGU I NE ŽELI DA GA IZVADI: Lekari savetuju operaciju, a ona uporno odbija - evo i zašto

Nijedan doktor ne želi da joj potvrdi da je u pravu po pitanju uzroka tumora na mozgu, kaže muzička zvezda iz 90-ih, koja i dalje ne želi da ga lekari uklone.

Šeril Krou je najveću popularnost stekla devedesetih godina, kada ju je debi album Tuesday Night Music Club iz 1993. godine lansirao među najveće zvezde rok i pop scene.

Album je iznedrio njen najveći hit All I Wanna Do, koji je 1995. osvojio Gremi za snimak godine, dok je pevačica te večeri osvojila ukupno tri Gremi nagrade. Tokom karijere objavila je 12 studijskih albuma, osvojila čak devet Gremi nagrada, a među njenim najpoznatijim pesmama se izdvajaju i If It Makes You Happy, My Favorite Mistake i Soak Up the Sun.

Iako se obično drži podalje od reflektora i pokušava da vodi miran i povučen život, pa u intervjuima ne otkriva previše, pre nekoliko godina je otkrila nešto o sebi što je zabrinulo njene fanove.

Šeril Krou, naime, već godinama zna da ima meningeom, benigni tumor koji se razvija na moždanim ovojnicama. Iako joj je dijagnoza poznata čak 15 godina, pevačica se odlučila za redovno praćenje, a ne za operaciju.

Meningeom joj je dijagnostikovan u novembru 2011, a ona je to podelila s javnošću naredne godine. Ona je prethodno pobedila rak dojke, a nakon što su se pojavile spekulacije da je muzička zvezda ponovo bolesna, ona je rešila da se obrati obožavaocimai razjasni situaciju. Otkriven joj je, naime, tumor na mozgu.

– Znam da neko može da ima problem i sa ovakvim stvarima, ali želim da vas uverim da sam okej – poručila je tada Šeril.

Šta je meningeom?

Meningeom je najčešći tip tumora koji se razvija u području mozga. Prema podacima čuvene američke klinike Mejo, oko 90 odsto meningeoma je benigno.

Za razliku od tumora koji nastaju direktno u moždanom tkivu, meningeom se formira na moždanim ovojnicama, membranama koje okružuju mozak i kičmenu moždinu, a najčešće se dijagnostikuje ženama u godinama.

Iako je uglavnom dobroćudan i raste veoma sporo, njegov položaj može da bude veoma važan. U zavisnosti od toga gde se nalazi i koliko je veliki, može da izazove različite simptome, uključujući sve teže glavobolje, probleme s vidom, gubitak sluha ili pamćenja, kao i slabost u ekstremitetima.

Međutim, neki meningeomi uopšte ne izazivaju simptome i otkrivaju se slučajno.

Šeril Krou je tumor otkrila zbog problema s pamćenjem

Pevačica je do dijagnoze došla nakon što je počela da primećuje probleme sa pamćenjem. Kako je jednom prilikom ispričala, toliko ju je to zabrinulo da je pomislila na Alchajmerovu bolest.

– Toliko sam se zabrinula za pamćenje da sam otišla na magnetnu rezonancu. Saznala sam da imam tumor na mozgu – rekla je pevačica.

Šeril je tada iznela i svoju pretpostavku o tome šta je moglo da doprinese nastanku meningeoma. Veruje da bi uzrok mogao da bude dugogodišnje korišćenje mobilnog telefona.

– Nijedan doktor to neće da mi potvrdi – rekla je ona pre nekoliko godina u jednoj emisiji. – Ali imam teoriju da je povezano s tim. Umela sam da provedem sate držeći svoj stari mobilni telefon.

Važno je naglasiti da je ovo njena lična teorija, a ne medicinski potvrđen uzrok njenog tumora.

Zašto Šeril Krou ne želi operaciju?

Iako zna da ima tumor na mozgu, Šeril se, koliko je poznato, još uvek nije odlučila da ga ukloni hirurški. Kad je progovorila o svojoj dijagnozi, objasnila je da se njeno stanje redovno kontroliše i da odlazi na preglede svakih šest meseci.

Jedan od razloga zbog kojih ne želi operaciju jeste i to što joj je pomisao na još jedan veliki ožiljak posebno teška.

– Svakih šest meseci idem na preglede, ali ne želim da ga uklonim jer bi to značilo da imam još jedan veliki ožiljak – iskrena je bila Šeril Krou.

Iza sebe ima i borbu s rakom dojke

Meningeom nije jedina ozbiljna zdravstvena situacija sa kojom se Šeril suočila. Pevačici je 2006. godine dijagnostikovan rak dojke, nakon čega je podvrgnuta lumpektomiji, odnosno operaciji kojom je uklonjen deo tkiva dojke.

Usledilo je i sedam nedelja zračenja, a u narednim godinama se Šeril borila i s teškom depresijom.

Danas, međutim, kaže da se oseća dobro, dok na svoj meningeom gleda s mnogo manje brige nego ranije. U jednom intervjuu ga je opisala kao "samo još jednom džombom na putu".

(Glossy)

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