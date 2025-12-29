Oglas
POLJUBAC U PONOĆ, CRVENI VEŠ, PUN FRIŽIDER: Pogledajte koje se priče kriju iza novogodišnjih običaja

Muzejski savetnik Etnografskog muzeja, Saša Srećković, odgovorio je na pitanja u vezi sa novogodišnjim običajima.

1767002605_Foto-Deposit-novagodina.jpg
Foto: Deposit
Magija novogodišnje noći oseća se u svakoj kulturi i svakom podneblju, ali za tu posebnu noć vežu se brojni običaji. Pitali smo etnologa Sašu Srećkovića, muzejskog savetnika iz Etnografskog muzeja šta je to što je dobro da uradimo u noći kada ispraćamo staru i sa radošću dočekujemo Novu godinu.

Kada sat otkuca ponoć svako grli osobu pored sebe i uz poljupce joj želi najlepše želje. Međutim, vrlo često možemo čuti da je važno da se prvo poljubi muška osoba. Da li je to tačno, pitali smo etnologa Sašu.

- Ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo, ali verovatno je običaj ljubljenja u ponoć nasleđena iz Starog Rima i svečanosti Saturnalija koje su prethodile novogodišnjim običajima kakve danas znamo. Taj običaj ljubljenja je postojao i kod starih Germana i Vikinga. Da je poželjno poljubiti mušku osobu u ponoć, sasvim je logično za devojke ali ne postoje pisani izvori koji to dokazuju - rekao je Saša.

Još jedan običaj koji je poznat u našem narodu jeste taj da u novogodišnjoj noći valja obući crveni donji veš, posebno važi za one koji još nisu pronašli svoju ljubav.

- Običaj vezan za crveni donji veš je izvesno verovanje kod mnogih naroda. Crvena boja se gotovo univerzalno smatra bojom ljubavi, zdravlja i strasti - objasnio je etnolog, a onda nam otkrio i još jedan zanimljiv običaj koji važi za neoženjene i neudate:

- U novogodišnjoj noći pod jastuk stavite 12 listića papira sa 12 želja (ili 4 karte sa likovima kraljeva). Kada sat otkuca ponoć izvucite 3 listića (ili 1 kralj) i na osnovu onoga što ste izvukli protumačite ko bi mogao biti vaš izabranik - objasnio je Saša, piše Lepa i Srećna.

Pored ovih običaja, poznato je i da u Novu godinu ne treba da ulazimo sa dugovima i neplaćenim računima, ali i da Novu godinu treba dočekati punog frižidera kako bi u narednoj godini vladalo obilje u domu. Takođe, ako imate više novčanika u kući, u svaki obavezno ubacite bar po neku paru, veruje se da je to znak da će finansije biti dobre u godini koja dolazi.

(Kurir)

