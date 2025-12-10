PORODICA BRUSA VILISA DONELA TEŠKU ODLUKU: Evo u kakvom je stanju čuveni glumac

Porodica legendarnog američkog glumca Brusa Vilisa (70) saopštila je da planira da nakon smrti donira njegov mozak nauci.

Vest je odjeknula u svetskim medijima s obzirom na to da dolazi direktno od članova porodice, a cilj je da se na ovaj način doprinese boljem razumevanju bolesti od koje boluje slavni glumac.

Brus Vilis se povukao iz glume 2022. godine, nakon dijagnoze afazije - poremećaja koji utiče na sposobnost govora i razumevanja jezika. Naknadne, detaljnije analize utvrdile su da je u pitanju frontotemporalna demencija, progresivni neurodegenerativni poremećaj koji zahvata frontalne i temporalne režnjeve mozga. Afazija je, kako se kasnije ispostavilo, bila samo jedan od ranih simptoma.

Doniranje mozga za napredak medicine

NJegova supruga, Ema Heming Vilis, u knjizi "The Unexpected Journey" otkrila je da je porodica donela odluku o doniranju mozga kako bi stručnjaci mogli detaljno da analiziraju promene nastale tokom razvoja bolesti. Naučnici smatraju da bi to moglo omogućiti bolji uvid u prisustvo abnormalnih proteina, eventualne genske mutacije i strukturalne promene koje je teško precizno dijagnostikovati tokom života pacijenta. Ocenjuju da je reč o osetljivom, ali važnom koraku za napredak medicinske nauke.

Za porodicu slavnog glumca - uključujući bivšu suprugu Demi Mur i njegovih pet ćerki - ova odluka predstavlja način da se bolna situacija pretvori u doprinos razumevanju jedne od najmanje istraženih demencija. Nadaju se i da će javnost, zahvaljujući slučaju Brusa Vilisa, postati svesnija frontotemporalne demencije, koja je po posledicama jednako teška kao i medijski poznatije vrste demencije.

Ne prepoznaje porodicu

Glumac danas ima punu podršku porodice, iako često ne prepoznaje svoje najbliže. Sa suprugom Emom ima ćerke Mejbl (13) i Evelin (11), dok iz braka sa Demi Mur ima ćerke Rumer (37), Skaut (34) i Talulu (31).

Najstarija ćerka, Rumer Vilis, na društvenim mrežama je govorila o očevom trenutnom stanju. Istakla je koliko joj znače trenuci provedeni s njim, uprkos tome što ih on ponekad ne prepoznaje.

- Srećna sam i zahvalna što i dalje mogu da odem kod njega i zagrlim ga. Zahvalna sam jer, kada ga posetim i zagrlim, nevezano za to da li će me prepoznati ili ne, znam da može da oseti ljubav koju mu dajem i ja mogu istu tu ljubav da osetim od njega - rekla je Rumer, pa dodala:

- I dalje vidim iskru u njemu i on može da oseti ljubav koju mu pružam. To je lep osećaj. Da, zahvalna sam što mogu sa svojom ćerkom da ga posetim i budem uz njega.

Navela je i da joj je teško kada je ne prepozna, ali da je olakšanje to što sada ima najbolju moguću negu.

Život u prilagođenom pomoćnom objektu

Krajem avgusta je objavljeno da Brus više ne živi u porodičnoj kući, već u objektu prilagođenom pacijentima sa njegovom vrstom demencije, gde ima 24-časovni stručni nadzor. Zbog ove odluke pojedini su kritikovali njegovu suprugu, ali je Ema Heming Vilis objasnila da je reč o nužnom rešenju.

"Bila je to jedna od najtežih odluka koje sam ikada donela. Znala sam da bi Brus želeo da naše devojčice odrastaju u domu prilagođenom njihovim potrebama, a ne njegovim", rekla je i na kraju dodala je da ona i ćerke redovno posećuju Brusa, kao i da o njemu brine tim stručnjaka.

(Blic Žena)