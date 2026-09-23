POZNATI FRANCUSKI GLUMAC PODVRGNUT EUTANAZIJI U 43. GODINI: Oglasio se njegov advokat

Glumac i reditelj Arno Deni, koji je nakon ugradnje implantata za kilu ostao teško onesposobljen, podvrgnut je eutanaziji u Belgiji u 43. godini.

Vesti je AFP-u saopštio njegov advokat Filip Kurtoa.

- Odluka koju je doneo Arno Deni doneta je u dogovoru sa trojicom lekara u Namiru. NJegovo telo više nije moglo da ga nosi. Izgubio je kontrolu nad njim. Arnoova smrt je posledica intenzivnih bolova koje je trpeo tokom mnogih meseci - dodao je njegov advokat.

Deni je bio najpoznatiji po svojim postavkama dela "Opasne veze" i "Učenih žena". Zdravstveni problemi počeli su nakon što mu je 17. jula 2023. godine, posle operacije desne preponske kile, ugrađena polipropilenska mrežica.

Operacija je izazvala brojne neželjene efekte, koji su ga na kraju naveli da u aprilu 2024. godine u Sjedinjenim Američkim Državama ukloni implantat.

Glumcu je dijagnostikovan mijalgični encefalomijelitis, u okviru ASIA sindroma. Smatra se da je implantat izazvao dugotrajnu upalu i poremetio njegov imunski sistem.

- Više ne mogu da napustim svoj dom, nemam društveni život, zapravo nemam nikakav život. Više nemam ništa što čini dostojanstven život čoveka. A stanje postaje sve gore i gore. Živim kao pacijent oboleo od raka u terminalnoj fazi. Lekari više nemaju šta da mi ponude - rekao je početkom 2026. godine za regionalni dnevni list "Dauphiné Libéré".

(Euronews)