PRE GODINU DANA KLEKNUO JE PRED VOLJENU ŽENU, A SADA JE STIGLA NAJTUŽNIJA VEST: Tragičan kraj glumca iz „Brejking Beda“

Glumac Ar-Džej Mite izvršio je samoubistvo u svom domu. Imao je samo 34 godine

Smrt filmske zvezde objavio je njegov predstavnik. Godinu dana pre tragedije, glumac je zaprosio svoju devojku, ali se nikada nije oženio.

Isti onaj momak sa štakama iz serije „Breaking Bad“, Ar-Džej Mite, preminuo je 12. oktobra. Imao je 34 godine. Njegov predstavnik je objavio smrt glumca, nazvavši je „duboko tragičnim gubitkom“.

Miti je preminuo u Braunsvilu, u Teksasu. Zvanični uzrok još nije objavljen, ali TMZ izveštava da bi samoubistvo moglo biti uzrok. Istraga je još uvek u toku, tako da je prerano za izvođenje bilo kakvih zaključaka.

„Delimo tragičnu vest o smrti voljenog glumca, filantropa i strastvenog zagovornika osoba sa invaliditetom“, navodi se u saopštenju portparola Šona Rajlija. „Crpeći oslanjajući se na sopstveno iskustvo života sa cerebralnom paralizom, Miti je u ulogu uneo autentičnost i stvorio platformu za podizanje svesti o invaliditetu i promociju inkluzije.“

Miti je rođen 21. avgusta 1992. godine u Džeksonu, u Misisipiju. Nije disao na rođenju, što je dovelo do oštećenja mozga. Dijagnostikovana mu je cerebralna paraliza sa tri godine. Lekari su njegovoj majci rekli da je malo verovatno da će ikada normalno hodati ili govoriti. Njegova majka se nije složila. Istezala mu je noge, terala ga da vežba, i on je na kraju hodao - prvo u protezi, a zatim sa štakama.

Fudbal je postao njegov lični način da izazove svoje telo. Mučio se sa ragbijem — ruke su mu bile ukočene, ali je mogao da šutira loptu. Vremenom je naučio da dovoljno kontroliše svoje telo da može da se snađe bez stalne podrške. To mu je kasnije išlo u prilog na setu.

Deset dana pre smrti, vozio se balonom na vrući vazduh

Godine 2006, Miti se preselio u Los Anđeles. Dve godine kasnije, dobio je ulogu koja je sve promenila. U seriji „Breaking Bad“ igrao je Voltera Vajta mlađeg, sina glavnog lika, tinejdžera sa cerebralnom paralizom. Mitijevo stanje je bilo blaže od njegovog lika. Morao je namerno da uspori govor, više se oslanja na štake i da ograniči pokrete. Glumio je svih pet sezona i 56 epizoda serije, a 2014. godine, zajedno sa celom glumačkom ekipom, osvojio je nagradu Udruženja filmskih glumaca.

Nakon filma „Breaking Bad“, Mite nije nestao. Glumio je u filmovima „Changeling“, „Guardians of Justice“, „The Oak Room“ i „Total Recall“. U međuvremenu, bavio se onim što mu je zaista važno: bio je ambasador organizacija United Cerebral Palsy i Shriners Children's, i vodio je fondaciju „Mitte“, koja podržava društvene projekte u Teksasu. Rekao je da bolest nije hendikep, već iskustvo koje se može iskoristiti.

„Život sa cerebralnom paralizom mi daje duboko razumevanje kako moje telo funkcioniše, kako se kreće i prilagođava“, objasnio je. „Trudim se da tu autentičnost unesem u svaki lik.“

Nedelju dana pre smrti, Miti je snimio podkast za Stauros Entertainment gde je govorio o novom filmu „Razgovori sa strancima“. 30. septembra pojavio se na projekciji filma u Beverli Hilsu. Ništa u njegovom ponašanju nije ukazivalo na to da nešto nije u redu.

Prošlog oktobra zaprosio je svoju devojku, Kenedi Suarez, na dobrotvornom događaju u Kaliforniji povodom njenog 30. rođendana.

"Srećan sam što sam pronašao svoju osobu, svog životnog partnera, pored koga želim da postanem bolja osoba“, rekao je tada za časopis People.

Kolege očajne gubitkom prijatelja

Zvezde serije „Breaking Bad”, Brajan Krenston, Aron Pol i Din Noris, bili su među prvim kolegama koje su javno izrazile tugu zbog smrti glumca Ar-Džeja Mitea, nakon vesti da je u ponedeljak, u 34. godini, izvršio samoubistvo.

Brajan Krenston (70) je izjavio da je „skrhan bolom” nakon smrti svog televizijskog sina, podelivši na Instagramu dirljivu poruku: „Nedostajaćeš mi, sine.”

Glumac je dodao da je posebno poražavajuće to što je Mite „sebi oduzeo život”, s obzirom na to da su se njih dvojica nedavno dopisivali i planirali zajednički ručak.

„Ar-Džej Mite, moj dragi sin iz serije ’Breaking Bad’, preminuo je”, napisao je uz njihovu zajedničku fotografiju. „Upoznao sam ga kada je imao samo 14 godina, kada je dobio ulogu Voltera Vajta Mlađeg – ulogu koju je tumačio sa toliko radosti i entuzijazma.”

„Iako je rođen sa cerebralnom paralizom, nikada – baš nikada – nije dozvolio da mu taj izazov bude izgovor za bilo šta. Sa velikom odlučnošću se suočavao sa zahtevnim rasporedom snimanja.”

Krenston je rekao da je Mite „uvek slušao savete koje su mu davali njegovi televizijski roditelji (Ana Gan i ja), ali je, kao tinejdžer, ponekad nestašno zanemarivao te savete kako bi učio na sopstvenim greškama... Bio je jedna od zvezda hit serije, a ipak – samo dete.”

(Stil)

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