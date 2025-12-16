PREMINUO POZNATI TIKTOKER (31): Policija sumnja da se dečko kog su ljudi širom sveta obožavali ubio - oproštajna poruka njegovog brata kida dušu (FOTO)

Taker Dženal imao je oko 2.5 miliona pratilaca na TikToku, gde je bio poznat po humorističnim skečevima i raznim izazovima koje je redovno objavljivao.

TikTok zvezda Taker Dženal preminuo je u 31. godini. NJegovo telo pronađeno je u četvrtak u njegovoj kući u Kaliforniji. Prema navodima lekara iz kancelarije sudskog mrtvozornika u Los Anđelesu, Dženal je izvršio samoubistvo.

Uspešna karijera na društvenim mrežama

Taker Dženal imao je oko 2,5 miliona pratilaca na TikToku, gde je bio poznat po humorističnim skečevima i raznim izazovima koje je redovno objavljivao. NJegov sadržaj donosio mu je veliku popularnost i lojalnu publiku.

Potresna poruka brata

NJegov brat Karson oprostio se od njega emotivnom porukom na Instagramu.

"Ne znam ni odakle da počnem. Bio si moj najbolji prijatelj i još bolji stariji brat. Ceo život sam te gledao kao uzor i pokušavao da idem tvojim stopama, jer si uvek bio moj heroj. Jedno znam sigurno – provešću ostatak svog života gledajući u tebe, sve dok se ponovo ne sretnemo. Bio si najljubaznija osoba koju sam ikada upoznao i najbolji brat kakvog je iko mogao da poželi," napisao je Karson.

Poslednja objava pred smrt

Samo nekoliko dana pre smrti, Dženal je objavio fotografiju na Instagramu sa prazničnom tematikom. Na slici je nasmejan sedeo u krilu Deda Mraza zajedno sa svojim prijateljem Šonom Šatom. Fotografija je prvobitno objavljena na profilu Šata, a Dženal ju je potom podelio i na svom nalogu.

Šat, takođe TikToker poznat po skečevima, uz objavu je napisao: "Osećam božićni duh od glave do nožnih prstiju."

Oproštaj najboljeg prijatelja

Šon Šat opisao je Takera Dženala kao svog najboljeg prijatelja na svetu.

"Ne znam gde bih bio bez tebe, druže. Dao si mi život. Pokazao si mi koliko život može biti lep. Blagosloven sam što sam te imao u svom životu. Čuvaću svaki trenutak i svaku uspomenu koju smo zajedno podelili. Hvala ti što si uvek bio tu za mene kada nisam znao kuda da krenem," napisao je na Instagramu.

