PREŽIVEO JE AVIONSKU NESREĆU, ALI NE I LJUBAVNU DRAMU: Priznao da je godinama potajno voleo ženinu sestru (FOTO)

Na današnji dan je rođen muzičar Travis Barker, suprug Kortni Kardašijan koji je preživeo nesreću koja mu je promenila život.

Američki muzičar Trevis Barker, najpoznatiji kao bubnjar benda Blink-182 i suprug Kortni Kardašijan, iza sebe ima životnu priču koja zvuči kao scenario za film. Iako danas uživa u porodičnom životu i velikoj popularnosti, pre nekoliko godina prošao je kroz stravičnu tragediju koja je ostavila duboke posledice na njegovo psihičko stanje.

Barker je 2008. godine preživeo avionsku nesreću u kojoj su poginule četiri osobe. Privatni avion kojim je putovao sa saradnicima srušio se neposredno nakon poletanja u Južnoj Karolini. Među preživelima bili su Trevis i njegov prijatelj i muzički saradnik Adam DJ AM Goldstin.

Muzičar je zadobio teške opekotine, a oporavak je bio dug i bolan. Ipak, fizičke povrede nisu bile jedino sa čim je morao da se suoči. Nesreća je ostavila ozbiljne psihičke posledice, a strah ga je pratio i dugo nakon što je napustio bolnicu.

Posebno težak udarac usledio je kada je 2009. godine preminuo njegov prijatelj Adam Goldstin, koji je takođe preživeo avionsku nesreću. Barker se tada suočio i sa osećajem krivice preživelog.

U razgovoru za magazin "People" prisetio se koliko je strah bio prisutan u njegovom svakodnevnom životu.

"Išao bih iz svog autobusa za turneju u hotel i niko me ne bi video. Samo bih se sakrio. Bio sam toliko uplašen. Samo sam čekao da se autobusu dogodi nesreća. Jednostavno sam pomislio: Ja sam sledeći“, ispričao je muzičar.

The Grammy-nominated Blink-182 drummer discusses his new documentary, "Travis Barker: Louder Than Fear," and shares how his life changed after the plane crash that nearly killed him. https://t.co/hrpyiCEzwj — Good Morning America (@GMA) August 13, 2026

Dodao je da nikada nije lako izgubiti nekoga ko je sa vama prošao kroz iskustvo blisko smrti, ali da mu je vreme pomoglo da nastavi dalje.

Pre braka sa Kortni, bio je zaljubljen u Kim?

Dok danas sa Kortni Kardašijan uživa u braku i porodičnom životu, malo je poznato da je Trevis Barker mnogo pre njihove romanse bio očaran njenom mlađom sestrom Kim.

Kako je sam otkrio u autobiografiji "Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums", Kim je upoznao početkom dvehiljaditih, kada je ona radila kao organizatorka garderobe Paris Hilton, sa kojom je Barker tada bio u povremenoj vezi.

NJihovo poznanstvo dogodilo se tokom putovanja u Amsterdam, gde je muzičar boravio zbog turneje. Kim je putovala sa Paris, a Barker je u svojim memoarima priznao da nije mogao da skine pogled sa nje.

Čak je svom asistentu Krisu Bejkeru rekao da ga ne zanima čime se Kim bavi, jer mu je bila izuzetno privlačna.

Barker je kasnije priznao da mu se Kim veoma dopadala, ali je tvrdio da između njih nije bilo fizičke veze. Štaviše, u autobiografiji je napisao da je prema njoj želeo da se ponaša kao pravi džentlmen.

NJihovo prijateljstvo nastavilo se i narednih godina. Barker joj je davao savete o tome kako da se snađe u svetu rijaliti televizije, a Kim se pojavljivala i u reklamnim kampanjama njegovog modnog brenda.

Međutim, priča je dobila potpuno drugačiji epilog kada je Barker započeo vezu sa njenom starijom sestrom Kortni.

NJegova bivša supruga Šana Mokler svojevremeno je tvrdila da su Trevis i Kim imali aferu dok su ona i muzičar još bili zajedno. Kim je takve navode demantovala, ističući da su ona i Barker godinama bili prijatelji.

U međuvremenu, Trevis i Kortni svoju vezu podigli su na viši nivo i venčali se 2022. godine, nakon nekoliko ceremonija, uključujući i raskošno slavlje u Italiji.

Travis sa Kortni ima sina, dok iz prethodne veze ima troje dece.

(Mondo)

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