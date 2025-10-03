PRIČATE SAMI SA SOBOM? 5 razloga zbog kojih psiholozi smatraju da je to dobro

Koliko puta ste primetili da razgovarate sami sa sobom? Verovatno često, i ako mislite da radite pogrešnu stvar, ne brinite jer psihilozi opravdavaju dijalog sa samim sobom.

Ispostavilo se da glasno izražavanje nekih svojih unutrašnjih misli zapravo može pomoći da se suočite sa sadašnjošću i budućnošću i to je nešto što bi oni koji to nisu nikada radili, verovatno trebalo da počnu da rade. Ne postoji ništa važnije od načina na koji razgovarate sami sa sobom, jer vas ovaj unutrašnji monolog informiše o podsvesnim mislima, emocionalnim stanjima i izborima ponašanja. Odnosno, ako ste stalno kritični, ili se suočavate sa negativnom energijom, onda je prilično teško pronaći pozitivan element u svemu tome.

5 razloga koji dokazuju da je dobro razgovarati sa sobom:

Smanjuje stres

Razgovor u glavi može da vas smiri. Reći sebi da će sve biti u redu i ponavljanje u sebi ili naglas može vas naterati da verujete u to i da se smirite.

To vas motiviše

Kada želite da ustanete sa kauča, kada se naprežete u teretani, onda je dobro da kažete sebi koju reč podrške. Motivišite se u sebi ili naglas, jer na kraju dana samo vi možete postići svoj cilj.

Pomaže da organizujete svoje razmišljanje

Dovedite svoje misli u red i regrutujte kritičko razmišljanje tako što ćete razgovarati sa sobom. Ako, recimo, imate sastanak u kancelariji, razgovarajte o tome sa sobom u kolima. Organizovaćete podatke, osvežićete ono što želite da kažete i brže ćete doći do rešenja bilo kog problema.

Povećava koncentraciju

Razgovor sa samim sobom angažuje više oblasti vašeg mozga nego razgovor sa drugima ili slušanje nekoga, tako da obraćate više pažnje na ono što se zapravo dešava oko vas. Vi ste prisutniji u trenutku.

Povećava samopouzdanje

Prema studiji Univerziteta Letbridž, oni koji se svakodnevno upuštaju u monolog sa pozitivnim elementima mogu da promene svoje perspektive, stavove i reakcije. Zato je dobra ideja da na parčetu papira zapišete svoje prednosti, karakteristike na koje se ponosite i pročitate ih naglas pred ogledalom. Nemojte se osećati glupo, što pozitivnije gledate na to, biće vam lakše. Takođe, kada šapućemo sebi u teškoj situaciji, to nam daje malo više snage i hrabrosti da se suočimo sa svime što se pojavilo.

Sa druge strane, podjednako je dobro eksternalizovati svoja negativna osećanja. Kada čujete tačno šta osećate, to vam pomaže da to ponovo procenite. U većini slučajeva stvari nisu tako loše kao što mislite i ako ih čujete iz daljine pomaže vam da shvatite koliko su zaista ozbiljne.

(Ženski magazin)