PRIHVATILA JE SEBE KAKVA JESTE U TVRDILA DA NIKADA NEĆE MOĆI DA BUDE MRŠAVA: Sad se pojavila sa 45 kilograma manje i svi su u šoku! (FOTO)

Poznata glumica je sve oduševila svojom pojavom u popularnoj emisiji i pokazala zavidnu transformaciju.

Glumica Melisa Mekarti pojavila se kao voditeljka emisije "Saturday Night Live" i sve oduševila transformacijom. Iako je ranije uvek pričala kako "nikad neće moći da bude mršava", sada se pojavila sa 45 kilograma manje.

Ovi navodi nisu potvrđeni, ali pretpostavlja se da je glumici u ovom procesu pomogao i popularni lek za mršavljenje, ozempik.

Melisa je zablistala u crnom kompletu i pokazala neverovatan izgled što su primetili i fanovi na društvenim mrežama, pa su komentari ubrzo počeli da se nižu.

"Izgleda neverovatno", "Sjajna si", "Uvek je bila lepa i duhovita, a sad je i zgodnija nego ikad", bili su neki od komentara.

Melisa Mekarti je i tokom karijere govorila o svojoj borbi sa kilogramima, ali i o tome da je naučila da voli sebe.

"U redu sam s tim ko sam. A ako neko nije bio oduševljen time, i to je u redu. U jednom trenutku sam pomislila kako me neće svi voleti i da ću to morati da naučim na teži način, ali to je dobra lekcija", rekla je ona jednom prilikom.

(Super žena)

