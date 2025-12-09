Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PRIHVATILA JE SEBE KAKVA JESTE U TVRDILA DA NIKADA NEĆE MOĆI DA BUDE MRŠAVA: Sad se pojavila sa 45 kilograma manje i svi su u šoku! (FOTO)

Poznata glumica je sve oduševila svojom pojavom u popularnoj emisiji i pokazala zavidnu transformaciju.

1765268257_profimedia-1057768296.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Glumica Melisa Mekarti pojavila se kao voditeljka emisije "Saturday Night Live" i sve oduševila transformacijom. Iako je ranije uvek pričala kako "nikad neće moći da bude mršava", sada se pojavila sa 45 kilograma manje.

Ovi navodi nisu potvrđeni, ali pretpostavlja se da je glumici u ovom procesu pomogao i popularni lek za mršavljenje, ozempik.

Melisa je zablistala u crnom kompletu i pokazala neverovatan izgled što su primetili i fanovi na društvenim mrežama, pa su komentari ubrzo počeli da se nižu.

"Izgleda neverovatno", "Sjajna si", "Uvek je bila lepa i duhovita, a sad je i zgodnija nego ikad", bili su neki od komentara.

Melisa Mekarti je i tokom karijere govorila o svojoj borbi sa kilogramima, ali i o tome da je naučila da voli sebe.

"U redu sam s tim ko sam. A ako neko nije bio oduševljen time, i to je u redu. U jednom trenutku sam pomislila kako me neće svi voleti i da ću to morati da naučim na teži način, ali to je dobra lekcija", rekla je ona jednom prilikom.

(Super žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas