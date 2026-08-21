PRVO OGLAŠAVANJE DEČKA HEJDEN PANETIJER: Bio sa njom kada je preminula

Glumica Hejden Panetijer preminula je samo nekoliko dana pre svog 37. rođendana u svom domu u Grinvilu, Južna Karolina, 16. avgusta.

O uzroku smrti glumice se još uvek polemiše, a sada se po prvi put oglasio i njen partner, Brajan Hikerson, koji je navodno bio u stanu u trenutku njene smrti.

Hejden je pronađena bez svesti i sa zastojem rada srca. Prema navodima policije, obdukcijom je utvrđeno da „nema tragova nasilja niti sumnjivih okolnosti”.

U saopštenju koje je u Brajanovo ime objavila advokatska kancelarija „Elis Hinton” navodi se:

- Istraga o Hejdeninoj smrti je u toku i važno je omogućiti da se ona nastavi. Kao što je javno objavljeno, policija je potvrdila da nema naznaka krivičnog dela. Iz poštovanja prema Hejdenovim bližnjima i zbog istrage koja je u toku, u ovom trenutku neće biti daljih komentara.

U izjavi nakon njene smrti, Hejdenin otac Skip opisao ju je kao „neverovatnu svetlost i pravu prirodnu silu koja je donosila neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali – kao i milionima koji su je gledali na ekranu”.

Hejden je iza sebe ostavila jedanaestogodišnju ćerku Kaju, koju je dobila sa bivšim verenikom, ukrajinskim bokserom Vladimirom Kličkom.

- Vest o tragičnoj smrti Hejden duboko me je rastužila. Napustila je ovaj svet prerano. Iako više nismo bili partneri, Hejden je bila važan deo mog života i majka naše ćerke Kaje. Izgradila je neverovatnu karijeru zahvaljujući ogromnom talentu, istovremeno se suočavajući sa tamnijim stranama veoma zahtevne industrije. Ništa ne može izbrisati trenutke koje smo delili niti mesto koje je zauzimala u našim životima. O njenoj majci ću našoj ćerki Kaji uvek govoriti s poštovanjem i pobrinuti se da pamti kakva je ona osoba bila. Upućujem najdublje saučešće Hejdeninim roditeljima, prijateljima i obožavaocima, koji takođe danas tuguju. Mladi i talentovani ljudi poput Hejden ne bi trebalo tako rano da napuste ovaj svet. Molim sve da poštuju osećanja i privatnost naše porodice tokom ovog izuzetno teškog perioda. Za sada, to je sve što želim da kažem. Hvala svima koji pružaju podršku mojoj porodici i izražavaju iskreno saučešće - rekao je Kličko u saopštenju koje je podelio putem Instagrama.

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