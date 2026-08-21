KOLIKO DANA LUBENICA MOŽE DA STOJI U FRIŽIDERU? Evo kako da znate da je vreme da je bacite

Isečena lubenica ne može da traje kao cela, čak i kada na prvi pogled deluje sasvim normalno.

Čim presečete koru, sočna unutrašnjost dolazi u kontakt sa vazduhom, nožem i površinama na kojima je sečete. Zato je važno da znate koliko dugo sme da stoji i kada više nije vredna rizika.

Isečena lubenica u frižideru može samo nekoliko dana

Najbolje je da isečenu lubenicu pojedete u roku od dva dana ako je sve vreme bila pravilno čuvana u frižideru, na temperaturi od oko 2 do 5 stepeni.

Posle toga ne znači da će se svakom komadu nešto dogoditi tačno u ponoć drugog dana, ali kvalitet počinje da pada, a rizik od kvarenja raste. Zato nije dobra ideja da se vodite samo time što „lepo izgleda“.

Lubenica može spolja da deluje sasvim pristojno, a da više nije za jelo.

Ne ostavljajte lubenicu satima na stolu

Ovo je još važnije tokom leta.

Ako ste izneli lubenicu na sto za ručak, roštilj ili druženje u dvorištu, nemojte je posle pola dana samo vratiti u frižider i računati da je sve rešeno. Vrućina ne ide u prilog isečenom voću.

Čim završite sa jelom, ostatak sklonite na hladno. Posebno nemojte ostavljati činiju sa isečenom lubenicom satima na suncu ili u toploj prostoriji. Ako je dugo stajala na velikoj vrućini, bolje je ne rizikovati.

Kako da znate da je vreme da je bacite?

Nemojte čekati da lubenica promeni boju do neprepoznatljivosti.

Ako je postala sluzava, gnjecava, ima čudan ili kiselkast miris, ukus koji nije kao inače ili izgleda sumnjivo – bacite je.

I nemojte raditi ono čuveno: „Ovaj deo je dobar, samo ću ovaj pokvareni da sklonim.“ Ako je cela posuda već sumnjiva, nije vredno čuvanja nekoliko zalogaja.

(Krstarica)

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