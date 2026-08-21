KOLIKO DANA LUBENICA MOŽE DA STOJI U FRIŽIDERU? Evo kako da znate da je vreme da je bacite

Isečena lubenica ne može da traje kao cela, čak i kada na prvi pogled deluje sasvim normalno.
Čim presečete koru, sočna unutrašnjost dolazi u kontakt sa vazduhom, nožem i površinama na kojima je sečete. Zato je važno da znate koliko dugo sme da stoji i kada više nije vredna rizika.
Isečena lubenica u frižideru može samo nekoliko dana
Najbolje je da isečenu lubenicu pojedete u roku od dva dana ako je sve vreme bila pravilno čuvana u frižideru, na temperaturi od oko 2 do 5 stepeni.
Posle toga ne znači da će se svakom komadu nešto dogoditi tačno u ponoć drugog dana, ali kvalitet počinje da pada, a rizik od kvarenja raste. Zato nije dobra ideja da se vodite samo time što „lepo izgleda“.
Lubenica može spolja da deluje sasvim pristojno, a da više nije za jelo.
Ne ostavljajte lubenicu satima na stolu
Ovo je još važnije tokom leta.
Ako ste izneli lubenicu na sto za ručak, roštilj ili druženje u dvorištu, nemojte je posle pola dana samo vratiti u frižider i računati da je sve rešeno. Vrućina ne ide u prilog isečenom voću.
Čim završite sa jelom, ostatak sklonite na hladno. Posebno nemojte ostavljati činiju sa isečenom lubenicom satima na suncu ili u toploj prostoriji. Ako je dugo stajala na velikoj vrućini, bolje je ne rizikovati.
Kako da znate da je vreme da je bacite?
- Nemojte čekati da lubenica promeni boju do neprepoznatljivosti.
- Ako je postala sluzava, gnjecava, ima čudan ili kiselkast miris, ukus koji nije kao inače ili izgleda sumnjivo – bacite je.
- I nemojte raditi ono čuveno: „Ovaj deo je dobar, samo ću ovaj pokvareni da sklonim.“ Ako je cela posuda već sumnjiva, nije vredno čuvanja nekoliko zalogaja.
(Krstarica)
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