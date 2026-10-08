RAZVODI SE POZNATI GLUMAČKI PAR: Bili u braku 10 godina

Slavi glumački par, Mia Got i Šaja Labaf, se razvode.

Tridesetdvogodišnja glumica, poznata po ulogama u filmovima „Frankenštajn” i "Odiseja", podnela je zahtev za razvod od četrdesetogodišnjeg glumca u Los Anđelesu početkom ove nedelje, prenosi britanski Hello.

Kao razlog za razvod, Mia je navela „nepremostive razlike”, a kao datum razdvajanja para označila je 28. jul 2025. godine. Ovim podneskom njihov raskid postaje zvaničan više od godinu dana nakon što je, prema njenim rečima, brak okončan.

Jedan od najvažnijih delova zahteva za razvod koji je podnela Mia Got odnosi se na njihovu četvorogodišnju ćerku Izabel. Prema podnetom zahtevu, Got traži primarno pravno i fizičko starateljstvo nad njihovom ćerkom. Takođe traži od suda da isključi mogućnost dodeljivanja izdržavanja supružnika, bilo njoj ili Labafu.

Šaja Labaf, najpozantiji po glavnoj ulozi u "Transformersima", je ranije potvrdio raskid sa Mijom Got. Dok je Got ostala uzdržana kada je reč o njihovoj vezi, Labaf je javno govorio o raskidu mesecima pre podnošenja zahteva za razvod. Tokom gostovanja u emisiji „Channel 5 with Andrew Callaghan” u februaru 2026. godine, Labaf je potvrdio da je brak okončan.

- Izneverio sam svoj brak i morao sam to da priznam - rekao je dok je govorio o okolnostima koje su ga navele da se preseli u NJu Orleans. Labaf je takođe napomenuo da se raskid dogodio mnogo pre nego što je to postalo javno poznato.

- Dobro smo. U dobrim smo odnosima. Pokušavamo da se uhodamo u zajedničkom roditeljstvu i dobro nam ide. Ona je dobra žena - rekao je, dodajući da mu je i dalje ukazivala razumevanje i omogućavala redovan kontakt sa njihovom ćerkom.

Got i Labaf su započeli vezu nakon što su se upoznali tokom rada na filmu „Nimfomanka” Larsa fon Trira. Venčali su se u Las Vegasu u oktobru 2016. godine. Međutim, do 2018. godine brak je doživeo prvu javnu krizu. Predstavnik za medije Šaje Labafa tada je potvrdio da je par podneo zahtev za razvod, opisujući rastanak kao „sporazuman” i navodeći da će detalji postupka ostati privatni. Ipak, par se kasnije pomirio, a zatim je 2022. godine rođena njihova ćerka Izabel.

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