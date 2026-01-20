RECEPT ZA SLAVSKU POGAČU ZA SVETOG JOVANA: Pravi se brzo i jednostavno

Danas je Sveti Jovan, praznik za koji se kaže da je treći po brojnosti onih koji slave.

Ove godine, proslavlja se uz mrsnu trpezu, a kako je neizostavno da se na njoj nađe slavska pogača, nudimo vam jedan proveren recept koji možete da isprobate i oduševite goste!

Sastojci:

180 miilitara mleka

1 jaje

2 kašike šećera

kesica suvog kvasca

oko 300 g brašna

1 kašičica soli

Priprema:

U posudu za pripremu testa za pogaču naspite toplo mleko, dodajte jaje i šećer, pa sve mešajte varjačom dok se ne sjedini, a zatim dodajte i suvi kvasac. Kada se on rastopi, dodajte brašno, so i tri kašike rastopljenog putera. Sve izmešajte tako da dobijete meko testo koje treba da odstoji pokriveno oko 45 minuta na sobnoj temperaturi.

Kada ga izvadite, premesite testo za pogaču i razvucite oklagijom na debljinu od oko pola centimetra. Čašom ili modlom isecite krugove (trebalo bi da ih bude oko 20), a zatim poređaje tri kruga jedan preko drugog, ali stepenasto, tako da se ne preklapaju potpuno, (ivica drugog kruga treba da bude na polovini prvog, a ivica trećeg kruga na polovini drugog). Pređite blago oklagijom preko krugova, tako da dobijete dugačku elipsu, a zatim je urolajte i presecite na pola. Tako ćete dobiti cvet od testa za pogaču.

Preostale krugove poređajte "stepenasto" po prethodno podmazanoj tepsiji, u krug, sve dok ih ne potrošite, a u centar smestite napravljeni cvet. Premažite pogaču preostalim rastopljenim puterom i ostavite da odstoji 45 minuta. Kada ponovo naraste, premažite je jajetom i pospite susam. Pecite na 180 stepeni oko 30 minuta.

Gosti će sigurno biti oduševljeni kako izgledom, tako i ukusom ove pogače!

(Lepa i srećna)

