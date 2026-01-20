Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RECEPT ZA SLAVSKU POGAČU ZA SVETOG JOVANA: Pravi se brzo i jednostavno

Danas je Sveti Jovan, praznik za koji se kaže da je treći po brojnosti onih koji slave.

1768902748_Depositphotos_536432072_S-1-.jpg
Foto: Deposit
Oglas

Ove godine, proslavlja se uz mrsnu trpezu, a kako je neizostavno da se na njoj nađe slavska pogača, nudimo vam jedan proveren recept koji možete da isprobate i oduševite goste!

Sastojci:

  • 180 miilitara mleka
  • 1 jaje
  • 2 kašike šećera
  • kesica suvog kvasca
  • oko 300 g brašna
  • 1 kašičica soli

Priprema:

U posudu za pripremu testa za pogaču naspite toplo mleko, dodajte jaje i šećer, pa sve mešajte varjačom dok se ne sjedini, a zatim dodajte i suvi kvasac. Kada se on rastopi, dodajte brašno, so i tri kašike rastopljenog putera. Sve izmešajte tako da dobijete meko testo koje treba da odstoji pokriveno oko 45 minuta na sobnoj temperaturi.

Kada ga izvadite, premesite testo za pogaču i razvucite oklagijom na debljinu od oko pola centimetra. Čašom ili modlom isecite krugove (trebalo bi da ih bude oko 20), a zatim poređaje tri kruga jedan preko drugog, ali stepenasto, tako da se ne preklapaju potpuno, (ivica drugog kruga treba da bude na polovini prvog, a ivica trećeg kruga na polovini drugog). Pređite blago oklagijom preko krugova, tako da dobijete dugačku elipsu, a zatim je urolajte i presecite na pola. Tako ćete dobiti cvet od testa za pogaču.

Preostale krugove poređajte "stepenasto" po prethodno podmazanoj tepsiji, u krug, sve dok ih ne potrošite, a u centar smestite napravljeni cvet. Premažite pogaču preostalim rastopljenim puterom i ostavite da odstoji 45 minuta. Kada ponovo naraste, premažite je jajetom i pospite susam. Pecite na 180 stepeni oko 30 minuta.
Gosti će sigurno biti oduševljeni kako izgledom, tako i ukusom ove pogače!

(Lepa i srećna)

BONUS VIDEO


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas