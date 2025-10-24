Oglas
SESTRA KIM KARDAŠIJAN NE NAMERAVA DA PREKINE CELIBAT: "Videla sam da se neko udao za Ajfelov toranj, to bih mogla biti ja"

Kloi Kardašijan ne prestaje da šokira sočnim detaljima iz privatnog života.

1761290118_profimedia-1046351732.jpg
Foto: Profimedia
Još jedan rijaliti zvezda ne prestaje da iznenađuje. Kloi Kardašijan obožava da iznosi detalje iz privatnog života u javnost, a reklo bi se da ju je to i proslavilo.

Sestre Kardašijan-Džener su uvek glavna tema, bilo da se radi o njihovim autfitima ili o zapaljivim izjavama.

U susret novoj epizodi rijalitija "The Kardashians" ponovo je Kloin seksualni život bio tema. Ona se snimala sa prijateljem Simonom Hakom i razgovarali su o novom proizvodu njene sestre Kortni, gumenim bombonama za libido.

"Nisam imala seks više od tri godine i super sam", započela je Kloi.

"Onda su ove gumene bombone savršene za tebe, hoćeš da učestvuješ u reklami", dodao je Simon u šali.

Kloi je odgovorila "super, želim da učestvujem", i nastavila da se smeje.

Kako je i ranije izjavljivala, trenutno je niko ne zanima, nikome ne šalje poruke i nema golišave fotografije.

Kloi Kardašijan je sa bivšim Tristanom Tompsonom dobila dvoje dece, a kako se već neko vreme spekuliše, posle njega nije bila ni sa kim.

"Videla sam da se neko udao za Ajfelov toranj, to bih mogla biti ja. Udaću se za nešto poput svog kreveta. Znam kome se vraćam kući svako veče i da će biti tu za mene kad god poželim, a da ne prigovara", izjavila je ranije Kloi.

(Super Žena)

