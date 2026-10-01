SILOVALI JE PRED MUŽEM, OD POSLEDICA DOBILA RAK MATERICE: Nakon pakla koji je preživela, suprug joj saopštio da je gej

Slavna glumica je uspela da pobedi sve teškoće koje joj je život priredio, a pre nekoliko dana je uz šampanjac proslavila 69. rođendan.

Omiljena TV dadilja Fren Drešer je pre nekoliko dana proslavila 69. rođendan, a na Instagramu je otkrila da ga je provela uz šampanjac, hranu, muziku i prijatelje. Ipak, povod nije bila njena rođendanska žurka, već je prisustvovala otvaranju jednog restorana u NJujorku, ali je u svakom slučaju bila odlično raspoložena i okružena dragim ljudima.

Američka glumica, komičarka, scenaristkinja i producentkinja, koja se proslavila kao Fren Fajn u kultnom sitkomu "Dadilja" dočekuje 69 godina kao srećna, bezbrižna žena, ali je ona prošla kroz mnogo teških momenata.

Od Kvinsa do Holivuda

Fren, čije je puno ime Fransin Džoj Drešer, rođena je 30. septembra 1957. godine u Kvinsu, u NJujorku, a odrasla je u Flašingu. Još kao tinejdžerka je želela da se bavi glumom, ali je do nje stigla zaobilaznim putem, preko modelinga.

Vrlo mlada je učestvovala u izborima za mis, a 1973. godine je bila prva pratilja na izboru za Miss New York Teenager. Nakon toga počela je da traži prilike u svetu zabave, sama plaćala fotografije za kastinge i zvala agente.

Prvu filmsku ulogu je dobila 1977. godine, i to u čuvenoj "Groznici subotnje večeri", a zatim je nizala manje uloge u filmovima poput American Hot Wax, This Is Spinal Tap i UHF. Ipak, njen najveći proboj se dogodio tek 1993. godine.

Tada je zajedno s tadašnjim suprugom Piterom Markom Džejkobsonom osmislila seriju "Dadilja" u kojoj je igrala Fren Fajn, kozmetičarku iz Kvinsa koja slučajno postaje dadilja troje dece bogatog brodvejskog producenta.

Serija je trajala šest sezona, do 1999. godine, i pretvorila Fren Drešer u međunarodnu televizijsku zvezdu, a za ovu ulogu dobila je i nominacije za Emi i Zlatni globus.

Najteži trenutak u životu joj se dogodio 1985. godine

Iako su bile potrebne godine da progovi o njoj, kad je postala svetska zvezda, iza Fren je bila trauma koja je obeležila njen život. NJena prijateljica i ona su, naime, 1985. napadnute u njenom domu u Los Anđelesu, nakon što su dvojica naoružanih muškaraca provalila u stan.

Dok je njen tadašnji suprug Piter Mark Džejkobson bio prisiljen da posmatra, Drešer i njena prijateljica su silovane pod pretnjom pištoljem. Jedan od napadača kasnije je uhapšen i osuđen.

Džejkobson je godinama kasnije opisao koliko je sam čin nasilnog upada bio zastrašujući:

– Vrata su bila zaključana, razbili su ih. Nismo uradili ništa pogrešno. U tom trenutno vam je jedino bitno da preživite – rekao je jednom prilikom tadašnji glumičin suprug.

Fren je kasnije istakla joj je bilo teško da prestane da se preispituje i da se pita da li je nešto mogla da uradi drugačije.

– Na ivici ste i uopšte niste vi. Konstantno vam se ponovo prolazi kroz misli i pitate se "Šta da sam uradila ovo? Možda se ne bi dogodilo da nisam otišla kući te noći, trebalo je da idemo na večeru, trebalo je da ne odem pravo kući, bla, bla, bla" – priznala je glumica jednom prilikom.

Fren Drešer, njen tadašnji suprug i prijateljica su kasnije išli na psihoterapiju kako bi naučili da se nose sa posledicama traume.

– Znate, svi smo išli na psihoterapiju jer nam je to dalo alate da se suočimo i ne vraćamo se stalno na isti trenutak horora, da dovedemo um u stanje "I onda su oni otišli, a mi smo preživeli, oni su uhapšeni, sada su u zatvoru i mi smo dobro, znate, takve stvari" – ispričala je Fren.

Kako je njena karijera napredovala, u medijima se sve više pričalo i o napadu koji je preživela, što joj je dodatno otežavalo oporavak, ali joj je psihoterapeut pomogao da obradi traumu i nastavi život.

Razvod od supruga posle 21 godine braka

Fren i Piter Mark Džejkobson su se poznavali još od tinejdžerskih dana, kad su imali 15 godina, a venčali su se 1978, kao 21-godišnjaci. Zajedno su gradili i privatni i poslovni život, a upravo je Džejkobson bio glavni njen saradnik na "Dadilji". Razveli su se 1999. godine, nakon 21 godine braka, a on je kasnije javno priznao da je homoseksualac.

Uprkos razvodu, njih dvoje su ostali bliski prijatelji i saradnici, a glumica ističe da oni "biraju da budu jedno drugom u životu na bilo koji način" jer je njihova ljubav "jedinstvena, retka i bezuslovna, osim ako je on iritantan".

NJihova priča kasnije je postala i inspiracija za seriju "Srećno razvedeni", u kojoj je Fren igrala i učestvovala i kao producentkinja.

Godinu dana kasnije je usledila nova velika borba

Nedugo nakon razvoda, Fren Drešer je zadobila još jedan težak udarac: dijagnostikovan joj je rak materice, nakon što su njeni simptomi oko dve godine bili pogrešno pripisivani drugim stanjima. Do tačne dijagnoze je došla tek nakon konsultacija sa osam lekara, a bolest je tada bila u prvom stadijumu, pa je ubrzo podvrgnuta radikalnoj histerektomiji.

To je značilo i da glumica neće moći da ima biološku decu, što je za Fren bilo izuzetno bolno.

– Verujem da bih bila dobra mama i ponekad mislim da sam mnogo propustila – iskreno je rekla Fren.

Ona je uverena da su stres i trauma uticali na to da se razboli.

– Pošto nisam obraćala pažnju na to gde sam ranjiva, moj bol nakon silovanja zadržao se u mojoj materici. Niko oko mene nije imao rak. Ovo je bilo grubo otrežnjenje – smatra Fren. – Iznenada, bila sam osoba koja ne može da ima decu. Ali "rodila" sam knigu Cancer Schmancer i osnovala pokret čiji je cilj da pacijente transformiše u medicinske konzumente.

Od bolesti je napravila životnu misiju

Nakon iskustva s rakom, Fren Drešer je svoju javnu platformu sve više posvetila zdravlju. Napisala je knjigu Cancer Schmancer, a potom osnovala istoimenu neprofitnu organizaciju koja se bavi edukacijom o ranom otkrivanju raka, prevenciji i aktivnijem učešću pacijenata u brizi o sopstvenom zdravlju.

Iako se i dalje povremeno pojavljuje na televiziji, filmu i u velikim projektima poput animiranog serijala "Hotel Transilvanija", Fren najviše energije posvećuje je zdravstvenom aktivizmu, a bila je i predsednica Sindikata SAG-AFTRA od 2021. do 2025. godine.

Uprkos svemu što je doživela, ona i dalje pokušava da iz svih teških iskustava izvuče novu svrhu.

– Ceo moj život bio je pretvaranje negativnog u pozitivno – zaključila je Fren u svojoj knjizi.

(Glossy)

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