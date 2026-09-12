SKRIVALA NOVOROĐENČE KOD KUĆE: Sandra Bulok pre 16 godina dobila Oskara, ali se cele te večeri ne seća - ima dobar razlog

Glumica Sandra Bulok je za ulogu u filmu "The Blind Side" osvojila Oskara 2010. godine, ali se sa dodele maltene ničega ne seća i ima dobar razlog.

Ona je 2010. godine osvojila oskara za glavnu ulogu u filmu "The Blind Side", ali je tad period potpuno zaboravila. Naime, dok je primala oskara, u tajnosti je proživljavala prve nedelje majčinstva sa svojim tek usvojenim sinom Luisom, za koga tada niko nije znao.

Glumica je u emisiji "Live with Kelly and Mark" ispričala da se te večeri prvenstveno brinula za novorođenče, a na pitanje voditelja Marka Konsuelosa čega se najviše seća se dodele oskara, odgovorila je: "Ničega".

Kako kaže, bila je potpuno iscrpljena.

- Spavala sam možda dva sata. Skrivala sam novorođenče. Niko nije znao da imam Luisa, a on je imao refluks, pa je spavao u intervalima od po dva sata. Zato se ne sećam puno toga s te večeri - rekla je Bullock.

Dodala je kako joj je, uprkos važnosti događaja, jedina misao bila kako da se što pre vrati kući sinu.

- Znala sam samo da želim da idem kući, jer sam morala da ga nahranim. Znala sam da se osoba koja ga je čuvala verovatno muči - kazala je.

Kad je došla kući,nije mogla da se izvuče iz haljine, pa je samo sela sa Luijem.

- Oskar je bio na podu, a Lou u mom krilu - prisetila se, pa dodala:

- Bio je to najbolji način da provedem to veče jer je sve bilo previše intenzivno. Mislim da bi me cela situacija još više svladala da nisam bila toliko umorna. Samo sam htela da idem kući.

Iako je žurila, nije mogla da odem odmah nakon ceremonije.

- Morali smo da idemo na zabavu posle dodele, a onda da čekamo da mi ugraviraju ime na statuu. Pitala sam ih da li mogu malo da požure. Nakon toga smo se pozdravili i pobegla sam - ispričala je.

Okolina je pretpostavila da je jednostavno umorna.

- I bila sam umorna! Ali samo sam htela da dođem kući malom biću za koje niko nije znao.

Glumica je zvanično objavila da je usvojila dete u aprilu 2010. godine istog meseca kada je objavila da se razvodi od Džesija Džejmsa.

(Glossy)

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