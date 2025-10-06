SLAVLJE U DOMU DARKA LAZIĆA: NJegova ćerka puni godinu dana, a pevač joj se obratio emotivnim rečima (FOTO)

NJihova ćerkica Srna danas puni godinu dana i folker je postavio fotografiju svoje mezimice na Instagram stori.

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina danas imaju veliki povod za slavlje. Naime, njihova ćerkica Srna danas puni godinu dana i folker je postavio fotografiju svoje mezimice na Instagram stori.

- Srećan rođendan, srećo tatina - napisao je ponosni Lazić.

Foto: Printscreen/ Instagram - darkolazicofficial

Inače, kako su mediji pisali, Darko planira da napravi veliko slavlje i da krsti ćerku. Tom prilikom bi okupio porodicu i prijatelje u svom domu u Brestaču.

Imao udes

Podsetimo, Darko i Katarina pre nekoliko dana imali su stravičan udes u Beogradu, a koliko je bilo teško govori i činjenica da su pevača vatrogasci izvlačili iz automobila.

Darko Lazić je u prvoj izjavi otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje - rekao je Darko za Blic.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU