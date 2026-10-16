SNIMIO HIT PRE 20 GODINA I JOŠ UVEK ZARAĐUJE ZBOG NJEGA: Slavni pevač od ove numere dnevno dobije 6.000 evra

Iako je prošlo više od 20 godina od najvećih hitova, Džejms Blant zarađuje milione od muzike.

Džejms Blant i dalje zarađuje milione od muzike, iako je od objavljivanja njegovih najvećih hitova prošlo više od 20 godina. NJegovo bogatstvo procenjuje se na između 17 i 58 miliona evra, što ga svrstava među najbogatije učesnike šou-programa „The Celebrity Traitors“, uz Džeri Hol. Finansijski podaci otkrivaju koliko mu donosi poslovanje samo jedne od njegovih kompanija.

Prema podacima predatim britanskom registru privrednih društava Companies House, kompanija James Blunt Limited ostvarila je 2024. godine dobit od približno 2,2 miliona evra. Kada se taj iznos podeli na 12 meseci, dolazi se do približno 183.000 evra mesečno, odnosno oko 6.000 evra dnevno.

Važno je naglasiti da se navedeni iznos odnosi na dobit kompanije, a ne na Blantovu ličnu zaradu. Takođe, u njega nisu uračunati prihodi od njegovih drugih projekata i poslovnih poduhvata. Novi finansijski podaci trebalo bi da budu objavljeni u decembru.

Koliko to iznosi po satu i minutu?

Ako se godišnja dobit od približno 2,2 miliona evra ravnomerno rasporedi na sve dane u godini, dolazi se do zanimljive računice. Kompanija je u proseku ostvarivala oko 251 evro po satu, 4,19 evra po minutu, odnosno približno sedam centi u sekundi. Naravno, to ne znači da novac doslovno pristiže na račun svake sekunde, već je reč o ilustrativnom prikazu godišnje dobiti.

Ovi iznosi posebno su zanimljivi kada se uzme u obzir da je Blant svoj najveći hit „You're Beautiful“ objavio još 2005. godine. Pesma ga je proslavila širom sveta, a više od dve decenije kasnije njegovo muzičko stvaralaštvo i dalje je povezano sa veoma uspešnim poslovanjem.

(Index.hr)

BONUS VIDEO: