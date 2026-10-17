"ONA ZASLUŽUJE DA IMA DECU": Maca oženio 20 godina mlađu, pa prošli kroz pakao - progovorio o gubitku bebe

Posle lične tragedije, našli su mir i utehu nekoliko meseci boraveći u Trebinju, daleko od beogradskog haosa.

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca sa 20 godina mlađom suprugom Jovanom nedavno se preselio u Hrvatsku gde žive skroz drugačijim životom. Par se trudi da privatnost sačuva za sebe, a jednom prilikom je on govorio o njihovom odnosu i najtežem periodu.

Maca je Jovanu oženio posle samo četiri meseca veze, a o gubitku bebe i želji za proširenjem porodice je svojevremeno govorio i istakao da se njegovi sinovi iz prethodnog braka odlično slažu sa Jovanom.

- Jovana se divno slaže sa njima. Ona zaslužuje da ima decu, nažalost, imali smo tu tešku situaciju, tako da će dati Bog da se nas dvoje ostvarimo kao roditelji. Ja bih dvadesetoro dece, neće niko biti gladan. Moja životna želja najveća je da imamo 11-oro dece, fudbalski tim, da živimo u hacijendi. Nas 13 za stolom - rekao je ranije Maca tada.

On je jednom prilikom govorio o gubitku bebe, te su tada pronašli mir u Trebinju.

- Jovani je bilo užasno. Morali smo posle toga da odemo na nekoliko meseci van Beograda kako bismo se sklonili od svega. Trebinje nam je bilo utočište četiri-pet meseci. Tamo smo se fino odmorili od beogradske gužve i haosa - rekao je Marinković tada za emisiju "Premijera".

O životu u Hrvatskoj

Podsetimo, Maca je istakao da mu život u Hrvatskoj jako prija.

- Novost je da više nisam Sremac, već Istrijan. Da ne bih iščekivao dan kada ću krenuti na more, odlučio sam da bacim sidro u Istri, preko puta Briona. Dom nije mesto gde si rođen, već gde svi tvoji pokušaji bekstva prestaju. Verujem da je ovo konačna destinacija. Volim more, ljudi su divni, Italija je blizu, Italijane obožavam – imaju stila, ukusa, odličnu hranu. Budim se bez notifikacija, slikanja kafe i deljenja savršenih trenutaka s ljudima koje i ne poznajem. Dan počinjem i završavam molitvom. To mi je jedina nada, uteha i spas u ovom opštem ludilu. U svojoj novoj predstavi imam rečenicu: „Sutra nikome nije obećano“. Moramo se baviti suštinskim stvarima - rekao je on za "Stori" i dodao:

- Pokušavam da se ne navikavam na nepravdu. Bez obzira na to koliko te društvo tera da se na nju navikneš, protiv nje se moraš boriti. Ako ne staviš tačku na vreme, svaki sledeći zarez će te boleti. Nemam pardona. Jedan je život, zašto bih ga trošio uzalud. Neću, valjda, da dođem kući, pogledam se u ogledalo i poželim da sam sebe pljunem. Predrasude nemam, ali imam stavove, argumente o kojima možemo da razgovaramo. Ukoliko imaš argument više i ako me njime ubediš da grešim, izviniću se i promeniti mišljenje. Nema kod mene – sviđa mi se ili ne sviđa. To je pitanje ukusa, percepcije, bilo čega, ali znam šta je ljudski i šta nije, šta je moralno, a šta nije .

(Blic)

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