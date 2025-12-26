STARI FENG ŠUI TRIKOVI KOJE SVI MORAJU DA ZAPAMTE: Evo kako da dom "otvori vrata" bogatstvu za Novu godinu!

Feng šui trikovi za doček Nove godine: kako da uredite dom, privučete sreću, bogatstvo i dobru energiju uz jednostavne rituale i poslužavnik sreće.

Doček Nove godine mnogi doživljavaju kao simboličan novi početak, a upravo tada, prema feng šuiju, treba otvoriti vrata dobroj energiji, blagostanju i ličnom prosperitetu. Male promene u prostoru mogu imati snažan efekat na atmosferu u domu, ali i na osećaj mira i sigurnosti.

Pre praznika, važno je temeljno pospremanje – ne samo zbog estetike, već i zbog energije. Oslobađanjem prostora od viška stvari omogućava se nesmetan protok pozitivne energije, što je jedan od osnovnih feng šui principa.

Posebnu pažnju treba posvetiti ulaznim vratima, jer ona simbolizuju nove prilike i finansijski napredak. Uredan hodnik, toplo osvetljenje i zdrava biljka šalju poruku dobrodošlice pozitivnoj energiji.

Crvena boja, koja se u feng šuiju vezuje za sreću, strast i zaštitu, može se diskretno uneti kroz detalje – sveće, trake ili figurice. Preporučuje se da crveni ukrasi budu u paru, jer simbolizuju ravnotežu i harmoniju.

Raspored nameštaja takođe ima veliku ulogu. Prostor bi trebalo da "diše", bez blokiranja prolaza i vrata. U dnevnoj sobi, kauč je idealno postaviti uz zid, kako bi pružao osećaj sigurnosti i stabilnosti.

Za dodatni podsticaj prosperitetu, u jugoistočnom delu doma može se napraviti mali kutak za bogatstvo – činija sa novčićima, zdrava biljka ili simbol obilja sasvim su dovoljni.

Na kraju, tu je i poslužavnik sreće – mali ritual koji okuplja ukućane. Na njemu se tradicionalno nalazi osam vrsta grickalica ili slatkiša, jer broj osam simbolizuje obilje. Postavljen na centralno mesto, on podseća na zajedništvo i dobre želje koje nosimo u novu godinu.

(Lepa & Srećna)

BONUS VIDEO: