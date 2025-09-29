Oglas
STRAŠNI LOMOVI ANE BEKUTE: Ostavila je sina u domu za nezbrinutu decu - "Ta rana nikad neće zarasti"

"Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu."

Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Pevačica Ana Bekuta ostala je u drugom stanju kada je imala svega 17 godina.

Ona je rodila sina Igora u vanbračnoj vezi, i tada je odlučila da bebu ostavi u domu za nezbrinutu decu.

Kako je bila odvojena od deteta, okolina ju je osuđivala, te su se njeni roditelji našli na stubu srama, selo ih je ogovaralo, što je nju posebno bolelo. Smatrala je da oni ni za šta nisu krivi.

Ipak, Ana je jednom prilikom progovorila za medije o bolnoj temi i ispričala kako je svakog vikenda posećivala dečaka.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo - rekla je pevačica svojevremeno.

Kako je Bekuta jednom prilikom istakla rođenje Igora ju je ubrzalo njenu odluku da se bavi muzikom. Danas njih dvoje imaju odličan odnos, a Igor mamu redovno podržava na koncertima i nastupima.

