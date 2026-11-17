Holivudska akciona ikona, Arnold Švarceneger, zvezda "Terminatora" i bivši guverner Kalifornije pre 15 godina se našao u centru skandala o kojem je brujao celi svet.

Razlog za to je vanbračni sin kojeg nije hteo da prizna, a kojeg je dobio sa spremačicom i to u periodu kada je njegova supruga Marija Šrajver bila trudna.

Danas je Švarci u skladnim odnosima sa sinom Džozefom Baenom, koji je pljunuti otac. Čak je krenuo i njegovim stopama i bavi se bodibildingom.

Veoma često se na njegovim mrežama mogu naći na mrežama objave upravo sa Džozefom Baenom, koji, od sve njegove dece, jedini liči na njega kao jaje jajetu. Baena je probao da se probije u Holivudu, ali za sada, bez uspeha, te se fokusirao na dizanje tegova, krenuvši i na taj način, stopama slavnog oca.

Od sve dece, veći uspeh je postigao jedino sin Patrik Švarceneger, koji je svetsku slavu stekao ulogom u seriji "White Lotus", dok se ostali naslednici drže van očiju javnosti.

Inače, brak slavnog "Terminatora" pukao je nakon što je otkriveno da je imao aferu sa kućnom pomoćnicom Mildred.

Najstrašnije od svega je bila činjenica da su spremačica Mildred i supruga Marija bile trudne u isto vreme, a za sve se saznalo tek kada je mali Baena počeo da liči na svog oca.

Arnold ga u početku nije priznavao, a kontakt su obnovili tek kasnije, kada je Džozef porastao.

Ipak, uprkos činjenici da je glumac uspeo da "okaje" grehe sa decom, u javnosti se nikada nije pojavio zajedno sa svim naslednicima, već je uvek bilo - ili je sa njih četvoro koje je dobio u braku ili je sa vanbračnim sinom.

(Mondo)

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