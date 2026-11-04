SVOJU DECU JE ZAŠTITILA OD OCA, A ŠTA JE SA OSTALOM: Da li je Megan već znala za fotografije se*sualnog zlostavljanja maloletnika?

Postavlja se pitanje da li je Megan ranije znala za ove informacije o ocu, s obzirom na to da godinama nisu u kontaktu i da mu nikada nije dozvolila da upozna unuke.

Slučaj Tomasa Markla, oca vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, poslednjih dana izaziva veliku pažnju javnosti. Nakon što je njegov sin, Tomas Mlađi, prijavio policiji da je u očevim stvarima pronašao veliki broj fotografija i snimaka se*sualnog zlostavljanja dece, pokrenuta je istraga na Filipinima. U međuvremenu su se pojavile i informacije o dodatnom pronađenom materijalu u Meksiku, dok se u priču uključio i FBI.

Važno je naglasiti da Tomas Markl za sada nije pravosnažno osuđen, niti je utvrđeno da je upravo on preuzimao, čuvao ili proizvodio sporni materijal. On negira optužbe i tvrdi da je reč o lažima.

Kako je otkriven slučaj i za šta se Tomas Markl sumnjiči?

Prema pisanju britanskog lista The Sun, Tomasov sin Tomas Mlađi pronašao je u očevim stvarima, u kući u gradu Cebu na Filipinima, nekoliko kutija sa mobilnim telefonima, računarima i drugim elektronskim uređajima. Tvrdio je da se na njima nalaze stotine, možda čak i hiljade fotografija i snimaka se*sualnog zlostavljanja dece.

NJegov sin je potom predao pronađeni materijal policiji i prijavio slučaj nadležnim organima. Filipinsko Ministarstvo pravde potvrdilo je da je pokrenuta istraga, a u nju su uključene i jedinice koje se bave trgovinom ljudima i seksualnom eksploatacijom dece na internetu.

Prema najnovijim informacijama objavljenim 3. novembra, filipinska policija je tokom početnog pregleda uređaja identifikovala više datoteka koje sadrže se*sualno eksplicitne prikaze dece. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde kome pripadaju uređaji, ko je napravio ili preuzeo sporni sadržaj i da li postoji direktna veza sa Tomasom Marklom.

Šta je pronađeno u Meksiku i zašto je istraga proširena?

Slučaj je dobio novu dimenziju kada su se pojavile informacije o Tomasovom napuštenom skladištu u Rosaritu, u Meksiku, gde je ranije živeo. Prema pisanju Daily Maila, u prostoru su pronađeni časopisi i fotografski negativi na kojima su navodno prikazana naga deca, kao i VHS kasete, knjige, računarska oprema i drugi materijal.

Ove informacije su zasad zasnovane na medijskim izveštajima o pretresu skladišta. Meksičke vlasti su, prema izveštajima, zaplenile određene predmete, ali filipinska policija je 3. novembra saopštila da još nije dobila zvanične informacije od meksičkih kolega o tom pronalasku, prenosi People.

U istragu su se uključile i američke savezne vlasti. FBI je potvrdio da je upoznat sa optužbama i da će, u skladu sa potrebama istrage, pružiti podršku filipinskim organima, ali i ispitati da li postoje elementi kršenja američkih saveznih zakona.

Kolika kazna preti Tomasu Marklu?

Prema filipinskom zakonu, konkretno Zakonu Republike broj 11930 iz 2022. godine, zabranjeno je posedovanje, proizvodnja, distribucija i svesno pristupanje materijalima koji prikazuju se*sualno zlostavljanje ili eksploataciju dece.

Za samo posedovanje takvog materijala, član 10, stav f, predviđa kaznu zatvora u trajanju od reclusion temporal i novčanu kaznu od najmanje 300.000 filipinskih pezosa. Reč je o kaznenom rasponu koji, prema filipinskom Krivičnom zakoniku, obuhvata od 12 godina i jednog dana do 20 godina zatvora.

Ukoliko bi se dokazalo da je osoba učestvovala i u proizvodnji, distribuciji ili drugim težim oblicima se*sualne eksploatacije dece, kazne su znatno strože i mogu uključivati doživotni zatvor i novčanu kaznu od najmanje dva miliona pezosa.

Ipak, važno je napraviti razliku između zakonski propisane kazne i kazne koja bi mogla biti izrečena u ovom konkretnom slučaju. Tomas Markl za sada nije formalno optužen. Policija je 3. novembra saopštila da je istraga u toku i da će krivični postupak pokrenuti ukoliko prikupljeni dokazi budu dovoljni.

Filipinska policija je takođe potvrdila da je tokom istrage pronašla materijal koji sadrži se*sualno zlostavljanje dece, ali još utvrđuje vlasništvo nad uređajima i odgovornost konkretnih osoba, prenose strani mediji.

Da li je Megan Markl ranije znala za optužbe protiv oca?

Ovo je jedan od najvažnijih i najosetljivijih detalja cele priče. Nakon izbijanja skandala, Megan je otkrila da je za uznemirujuće optužbe protiv svog oca znala još 2018. godine, odnosno u periodu neposredno nakon venčanja sa princom Harijem.

Prema njenim rečima, britanska policija joj je pokazala pismo u kojem su iznete ozbiljne optužbe protiv Tomasa Markla i uverila je da se one istražuju. Međutim, treba razlikovati ono što je Megan tada znala od onoga što je sada pronađeno: nema potvrde da je ona još 2018. imala saznanja o konkretnim fotografijama i snimcima koji su predmet aktuelne istrage.

Prema pisanju The Guardiana i drugih britanskih medija, pismo je policiji poslala Tomasova prva supruga, Rozlin Loveles, koja je preminula 2024. godine. U njemu su, kako navode mediji, iznete tvrdnje da je Tomas se*sualno zlostavljao dete i da je odlazio u Aziju sa namerom da se*sualno iskorišćava maloletnike.

Britanska policija je naknadno potvrdila da je pismo primila 2019. godine, iako se u Meganinoj izjavi pominje 2018. kao godina kada joj je ono prosleđeno. Policija je priznala da tada nije prosledila sadržaj optužbi drugim nadležnim organima.

Britanska policija je 29. oktobra saopštila da će slučaj proslediti nadležnim institucijama u drugim državama, kao i da je zbog načina na koji je ranije postupala sa pismom pokrenuta interna provera i obraćanje nezavisnom policijskom nadzornom telu. Važno je, međutim, da britanska policija nije pokrenula istragu protiv Tomasa zbog ovih optužbi, već je postupala u vezi sa prijemom i prosleđivanjem pisma, prenosi Reuters.

Šta je Megan izjavila nakon izbijanja skandala?

Megan se oglasila 23. oktobra 2026. godine, nakon što su optužbe dospele u javnost. U saopštenju koje je objavio njen portparol navela je da je duboko potresena novim saznanjima i da su njene misli uz svu decu koja su eventualno bila žrtve zlostavljanja.

Posebno je naglasila da je odluka da prekine kontakt sa ocem, kao i da mu ne dozvoli da upozna njenu decu, bila motivisana željom da ih zaštiti.

U njenom saopštenju stoji:

- Duboko sam potresena vestima koje su objavljene u proslednjih 24 sata. Moje misli su uz svu decu koja su možda bila zlostavljana.

Takođe je poručila da se nada da će pravda biti zadovoljena i da će bezbednost i zaštita nevine dece ostati prioritet, piše The Guardian.

Megan je istakla i da je godinama bila izložena medijskim kritikama zbog udaljavanja od oca, ali da je sada, kako smatra, jasnije zašto je donela takvu odluku.

Zašto Megan godinama nije razgovarala sa ocem?

Odnos Megan i njenog oca narušen je još pred njeno venčanje sa princom Harijem 2018. godine.

Tomas Markl tada je priznao da je sarađivao sa paparacima i učestvovao u nameštanju fotografija koje su potom objavljene u medijima. Nedugo zatim saopštio je da zbog zdravstvenih problema neće prisustvovati venčanju svoje ćerke.

Megan je do oltara ispratio tadašnji princ Čarls, danas kralj Čarls III.

Nakon venčanja njihov odnos se dodatno pogoršao, a Megan i Tomas godinama nisu bili u kontaktu. Tomas nikada nije upoznao svoje unuke, princa Arčija i princezu Lilibet.

Megan je 2021. godine dobila sudski spor protiv izdavača Daily Maila zbog objavljivanja delova privatnog pisma koje je ocu napisala u avgustu 2018. godine. U tom pismu pokušala je da popravi njihov odnos i zamolila ga da prestane da razgovara sa medijima o njihovoj porodici.

Kako je Tomas Markl reagovao na optužbe?

Tomas Markl je odbacio sve optužbe i izjavio da nikada ne bi mogao da učini ono za šta ga terete.

U razgovoru za Daily Mail rekao je da je šokiran i povređen optužbama sopstvenog sina, nazivajući ih bolesnim lažima. Takođe je tvrdio da uređaji na kojima je navodno pronađen sporni materijal nisu bili u njegovom posedu tokom prethodne dve godine.

NJegova ćerka Samanta Markl takođe je stala u njegovu odbranu, tvrdeći da je njen brat možda izmislio optužbe i da je postojala mogućnost da je sadržaj na uređajima naknadno izmenjen, prenosi Independent.

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