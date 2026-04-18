U kom uzrastu deca mogu da počnu da piju jogurt? Česta nedoumica kod roditelja

Istraživanja kažu da se običan, nezaslađen jogurt može uvesti bebama već od 6 meseci kao deo komplementarne ishrane, jer nudi korisne hranljive materije i žive mikroorganizme.

Nedavni specijalni članak stručnog panela objavljen u časopisu Archivos Argentinos de Pediatría nudi multidisciplinarni, na dokazima zasnovan pregled upotrebe jogurta u ishrani odojčadi.

Tim je zaključio da je jogurt bezbedan, bogat hranljivim materijama dodatak ishrani odojčadi od šest meseci starosti, koji može da podrži zdravlje creva, imunološku funkciju i opštu ishranu.

Oslanjajući se na uvide multidisciplinarnog panela koji su činili pedijatri, nutricionisti, pedijatrijski gastroenterolozi, psihijatri i mikrobiolozi, pregled ističe jogurt kao hranljivu hranu bogatu proteinima, vitaminima, mineralima i živim mikroorganizmima, pri čemu neki proizvodi služe i kao nosači probiotskih bakterija koje podržavaju zdravlje creva i razvoj imuniteta.

Panel podržava uvođenje jogurta od 6 meseci starosti, u skladu sa kliničkim smernicama, kao deo uravnotežene ishrane, naglašavajući bezbednost, preradu i izbegavanje dodatog šećera.

Fermentisana hrana u ishrani dece

Fermentisana hrana se široko preporučuje u smernicama za ishranu dece kako bi se poboljšala raznovrsnost ishrane i podržalo zdravlje creva i imuniteta.

Međutim, neke su manje pogodne za malu decu kao što su hrana poput kimčija, misa i nata - mogu imati jake ukuse, dok druge, poput kefira i kombuhe, mogu sadržati male količine alkohola.

Nasuprot tome, jogurt i sveži sirevi su bolje opcije, jer obezbeđuju korisne mikrobe i važne hranljive materije poput kalcijuma i drugih mikronutrijenata.

Pitanja i zablude o upotrebi jogurta kod dece

Multidisciplinarni stručni panel bavio se pitanjima i zabludama o upotrebi jogurta kod dece. Oslanjajući se na zabrinutosti iz kliničke prakse, panel je konsenzusom odabrao ključna pitanja. Da bi potkrepili svoje odgovore, pretražili su recenziranu literaturu u bazama podataka PubMed, ScienceDirect i Scopus.

Preporuke za uvođenje jogurta u ishranu odojčadi

Zdravstveni radnici preporučuju uvođenje jogurta oko 6 meseci kao deo uravnoteženog obrasca komplementarne ishrane, dok majčino mleko ili formula nastavljaju da pružaju glavnu nutritivnu podršku.

Stručnjaci predlažu da se počne sa malim količinama jogurta napravljenog od kravljeg mleka, pomešanog sa hranom kao što su pirei ili deserti.

Oni naglašavaju važnost nuđenja običnog, nezaslađenog jogurta bez dodatog šećera ili zaslađivača do najmanje 2 godine starosti, iako njegovi živi mikroorganizmi ostaju i probiotske koristi mogu da se zadrže, čak i sa minimalnim sadržajem šećera.

Jogurt se generalno dobro podnosi kod odojčadi, uključujući i one sa netolerancijom na laktozu, jer fermentacija smanjuje sadržaj laktoze i poboljšava svarljivost.

NJegova tekstura usporava i pražnjenje želuca, omogućavajući bolje razgrađivanje laktoze. Međutim, po potrebi su dostupne i opcije bez laktoze. Iako jogurt prolazi kroz tehnološku obradu kao što su pasterizacija i fermentacija, ne klasifikuje se kao ultra-prerađen kada ne sadrži aditive poput šećera, boja ili zaslađivača. Pored toga, njegov nutritivni kvalitet ostaje uglavnom nepromenjen u zavisnosti od formulacije.

