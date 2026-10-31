VENERA I JUPITER IM DONOSE SREĆU: 5 horoskopskih znakova očekuje ljubavni preokret

Vaga, Lav, Blizanci, Strelac i Ovan su znakovi Zodijaka kojima će procvetati ljubavni život u narednih nedelju dana.

LJubav bi u narednih sedam dana mogla da bude u prvom planu za pojedine horoskopske znakove. Venera, planeta ljubavi, lepote i odnosa, 4. novembra obrazuje povoljan aspekt sa Jupiterom, planetom sreće, optimizma i širenja mogućnosti. Ovakav položaj planeta u astrologiji se povezuje sa novim poznanstvima, romantičnim iznenađenjima, ali i prilikama da se poprave odnosi koji su u prethodnom periodu prolazili kroz krizu.

Posebno zanimljivo je to što se Venera trenutno kreće retrogradno kroz znak Vage, zbog čega bi neke ljubavne priče mogle da dobiju i svoj drugi čin. Neko bi mogao da se javi posle dužeg ćutanja, neko da konačno prizna emocije, a neko da shvati da osoba koju već poznaje posmatra kao mnogo više od prijatelja. Pročitajte kojih pet znakova bi posebno mogli da osete ovu astrološku energiju.

1. VAGA

Vage bi mogle da budu među najvećim ljubavnim miljenicima narednih dana. Venera se nalazi upravo u njihovom znaku, a njen povoljan aspekt sa Jupiterom donosi prilike za lepe emotivne trenutke. Slobodne Vage mogle bi da obnove kontakt sa osobom sa kojom nikada nisu do kraja završile priču. Nije isključeno ni novo poznanstvo koje će da počne sasvim spontano. One koje su u vezi očekuju iskreniji razgovori, više nežnosti i osećaj da ih partner ponovo vidi na pravi način.

2. LAV

Lavovima se smeši period u kojem će ponovo biti u centru nečije pažnje. Jupiter se nalazi u njihovom znaku i obrazuje povoljan aspekt sa Venerom, što simbolično pojačava njihovu privlačnost i želju za ljubavlju. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju osobu koja će da ih osvoji samopouzdanjem i direktnošću. Oni koji već imaju nekoga u svom životu mogli bi da dobiju dokaz emocija koji su dugo čekali. Jedan poziv ili neočekivana poruka mogli bi da im poprave čitavu nedelju.

3. BLIZANCI

Blizanci bi mogli da se iznenade kada shvate da se jedno obično poznanstvo pretvara u nešto mnogo zanimljivije. Naredni dani pogoduju flertu, dopisivanju i susretima koji bude leptiriće u stomaku. Slobodni pripadnici ovog znaka trebalo bi da obrate pažnju na osobu sa kojom razgovor teče potpuno prirodno. Blizanci koji su u vezi mogli bi da pronađu način da vrate uzbuđenje i spontanost u odnos. Partner bi mogao da ih iznenadi gestom koji će im mnogo značiti.

4. STRELAC

Strelčevi bi mogli da ostave iza sebe ljubavne nedoumice i konačno se prepuste emocijama. Povoljan položaj Jupitera, njihovog vladajućeg planeta, donosi optimističniji pogled na ljubavni život. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju nekoga preko prijatelja, društvenog okupljanja ili sasvim slučajnog susreta. Za one koji su već zaljubljeni ovo je prilika da naprave važan korak i pokažu šta zaista žele. Moguće je i da im se javi neko za koga su mislili da je zauvek otišao iz njihovog života.

5. OVAN

Ovnovima narednih sedam dana donose priliku da neke stvari u ljubavi konačno postanu jasnije. Iako neće sve da ide onako brzo kako bi želeli, mogli bi da dobiju pažnju osobe koja im je već neko vreme zanimljiva. Slobodni Ovnovi mogli bi da se nađu pred zanimljivim izborom između nove simpatije i nekoga ko se vraća iz prošlosti. Zauzeti bi trebalo da iskoriste ovaj period za razgovore koje su možda dugo odlagali. Malo više strpljenja i razumevanja moglo bi da učini čuda za njihov odnos.

(Mondo)

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