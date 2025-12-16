Oglas
VERIO SE TRAMPOV SIN: Zaprosio poznatu manekenku (FOTO)

Donald Tramp Mlađi, najstariji sin predsednika Sjedinjenih Američkih Država, verio se sa manekenkom Betinom Anderson nakon godinu dana veze, piše Pipl.

1765874997_profimedia-0972052836.jpg
Foto: Profimedia
U ponedeljak, 15. decembra, predsednik Donald Tramp je u Beloj kući i zvanično objavio sinovljevu veridbu. 

- Obično ne ostajem bez teksta. Želim da se zahvalim Betini na toj jednoj reči: "Da" - rekao je Donald Mlađi. 

Anderson je zatim rekla da je to za nju bio "najnezaboravniji vikend".

- Udajem se za ljubav svog života i osećam se kao najsrećnija devojka na svetu. Hvala ti.

Donald Tramp Mlađi ranije je prethodno bio oženjenom Vanesom Tramp, sa kojom je bio u braku 12 godina. Razveli su se 2018. godine i imaju petoro dece. 

Nakon razvoda, Tramp Mlađi je bio u vezi sa bivšom voditeljkom Foks njuz-a Kimberli Gilfojl, sa kojom se verio 2020. godine.

NJihova veza okončana je prošle godine, otprilike u periodu kada je Tramp Mlađi prvi put javno viđen sa Andersonovom.

Anderson je ćerka filantropa Harija Loja Andersona Mlađeg i Inger Anderson i zagovornica je fondacije za mentalno zdravlje „Nada za istraživanje depresije“, koja finansira medicinska istraživanja vezana za depresiju. 

 

