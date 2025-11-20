VERUJE SE DA SE NA ARANĐELOVDAN SVE ŽELJE ISPUNJAVAJU: Evo kada je najbolje vreme da se pomolite

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici, sutra, 21. novembra slave Sabor svetog Arhangela Mihaila i ostalih Nebeskih sila Bestelesnih, praznik u narodu poznat kao Aranđelovdan.

Aranđelovdan ove godine pada u petak, što znači da je posna slava. Ovaj veliki praznik posvećen je Saboru svetog Arhangela Mihaila i ostalih Nebeskih sila Bestelesnih i za njega su vezani mnogi običaji i verovanja.

Arhangel Mihail je "vođa nebeske vojske" i veruje se da se javlja na mestima gde se javljala Bogorodica. Po crkvenom tumačenju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i njegovo ime znači "onaj koji je kao sam Bog".

Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni, prvi, a "angelos" znači vesnik, anđeo, što znači da je prvi među anđelima.

Na ikoni je prestavljen kao borac sa mačem ili kopljem u ruci, zbog čega narod veruje da upravo on dolazi da uzme ljudsku dušu kada kucne poslednji čas.

Slavi se u jesen, a po narodnom verovanju to je zato što kad su sveci delili uloge, Arhangel Mihailo dobio je jesenje i zimsko vreme - vreme zime i zimskih teškoća. Govori se da u ovo vreme Arhangel luta svetom obučen u prosjaka da izgrdi nevernike i pomogne nevoljnicima.

Jedno narodno verovanje kaže da se prema vremenskim uslovima na ovaj dan, može odrediti kakva će biti godina. Kaže se: kakvo je vreme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cele zime i proleća! U nekim krajevima Srbije, ovaj anđeo se slavi i kao zaštitnik stočara jer se veruje da samo on može oterati vukove.

Postoji verovanje i običaj kod mnogih hrišćana koji slave svetog Mihaila, da, pošto ga smatraju živim svecem, ne spremaju žito, što je neopravdano i netačno. Neophodno je pripremiti žito za slavu, jer svi svetitelji i svi umrli živi su pred Bogom.

Među narodna verovanja o ovom svecu je i da on obilazi sve bolesnike i ako stane kod nogu – nije dobro, a ako je kod glave – bolesnik će ozdraviti.

Kada je pravo vreme da zamolite svetog Arhangela Mihaila za pomoć?

Arhangel Mihailo je bio toliko velik anđeo da je svrgnuo Lucifera u borbi između dobra i zla, svetlosti i tame. Veruje se da pravim vernicima ovog dana ispunjava sve želje.

Ali je potrebno da ih izmolite u miru i veri.

Najbolje vreme da zamislite želju je 21. novembar. Obavezno otiđite u crkvu, zapalite sveću, pomolite se i zamislite želju.

Otvorite dušu i srce, delite radosti i tugu i na kraju se zahvalite. Nebo prima molitvu ceo dan.

Postoji predanje prema kome je Arhangel Mihailo kao nagradu od Boga dobio mogućnost da se dva puta godišnje spusti u pakao i oslobodi duše grešnika pružajući im počinak u nebeskom carstvu.

Poželjno je da od Aranđelovdana, pa do 28. novembar kada počinje Božićni post, oprostite svojim neprijateljima i očistite dušu, spremajući se za ovaj veliki podvig.

