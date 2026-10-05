"VRATA ZAPADA SU NAM ZATVORENA": Film o stradanju srpske dece u Jasenovcu odbijen u Kanu i Berlinu - oglasio se reditelj

Reditelj Lordan Zafranović izneo je tvrdnje da su njegov novi film "Zlatni rez '42: Djeca Kozare" odbili festivali u Kanu i Berlinu, kao i u Karlovim Varima.

Film "Zlatni rez 42: Djeca Kozare" Lordana Zafranovića jedan je od filmova o kojem danima ne prestaje da se priča. Podsetimo, ovo ostvarenje bavi se jednom od najtežih tema ratne istorije ovog prostora, a njegovo prikazivanje izazvalo je veliku pažnju javnosti i brojne reakcije.

Inače, "Zlatni rez 42: Djeca Kozare" otvorio je ovogodišnji Međunarodni filmski festival FEST, a Lordan Zafranović nedavno je u emisiji "Za stolom s Apostolom" na RTS-u govorio o ovom ostvarenju.

On je odlučio da film snima nakon što se suočio sa dokumentima i svedočanstvima o Jasenovcu:

"Nisam mogao da shvatim, kada sam video tu postavku i te dokumente, to monstruozno pojedinačno ubijanje i jednu strahovitu sliku o nama ljudima – šta smo mi zapravo. Bilo me je zaista stid što sam te vrste", kaže Zafranović.

Polazio je, kaže, od uverenja da čovek u sebi nosi i dobro i zlo i da okolnosti, ideologija, propaganda i politika mogu da pokrenu ono najmračnije u njemu. Upravo zbog toga je želeo da istraži trenutak u kojem običan čovek prelazi granicu i postaje zločinac.

"Radio sam filmove da se to zlo Jasenovca više nikada ne ponovi. To mi je bio glavni cilj", naglašava reditelj koji je potom otkrio i da je "Zlatni rez" odbijen na velikim svetskim festivalima.

"Meni su u Karlovim Varima rekli: Pane Zafranoviću, Vaš je film izuzetan, ali ne može da ide. Zašto ne može da ide?. Jer milion Čeha je sada momentalno na hrvatskoj obali. Razumete li? Prema tome, vrata su...", započeo je Lordan Zafranović.

"Ja sam ga poslao da ga vide na festivalima. Kan ga je odbio, odbio ga je Berlin da ga nije ni gledao. Bilo je bilo je bili su neki moji prijatelji tamo iz židovske ambasade, rekli su im: Da je to film o stradanju u Gazi, da bi ga pustili odmah, ali pošto je ovo film koji napada Evropu, kako bih rekao, ćutljivu za zlo, je li, ona Evropa, kao što se videlo, u žici je okružena je... Mi živimo zapravo u žici. Apsolutno su nam vrata Zapada zatvorena". zaključio je Zafranović.

(RTS)

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