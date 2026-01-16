ZA VIRALNI JAPANSKI ČIZKEJK POTREBNA SU VAM DVA SASTOJKA I DVA MINUTA DA GA NAPRAVITE: Ceo svet je poludeo za ovim receptom! (VIDEO)

Ako vam je TikTok ili Instagram feed poslednjih dana preplavljen minimalističkim dezertima, velika je šansa da ste već naleteli na ovaj primamljiv japanski čizkejk od samo dva sastojka.

Bez pečenja, bez komplikovanih koraka i duge liste namirnica, ovaj dezert postao je viralan u Japanu upravo zbog svoje jednostavnosti i iznenađujuće kremaste teksture koja neodoljivo podseća na čizkejk. Lagana verzija klasičnog dezerta, gotova uz minimalan trud, zvuči kao nešto što ćemo sigurno dodati na svoju listu recepata koje planiramo da isprobamo u narednim danima.

Ovaj jednostavan dezert bukvalno je preplavio japanske društvene mreže gde su korisnici delili svoje verzije i varijacije. Ideja je jednostavna, gusti jogurt + keks koji se tokom noći pretvaraju se u mekanu, gotovo kremastu strukturu. Dobijate dezert koji teksturom podseća na čizkejk, poznat po laganoj, nežnoj strukturi.

Slične kombinacije mnogi već godinama jedu u “ležernijoj” verziji – činija grčkog jogurta s granolom, keksom ili čak pudingom. Upravo zato ovaj dezert deluje poznato, ali istovremeno dovoljno novo da ga vredi isprobati.

Recept je izuzetno prilagodljiv pa mu po želji možete dodati med, džem, sveže voće ili čokoladu, zavisno od toga kakav vam se ukus u tom trenutku jede. Najbolji deo je to što je priprema gotova za svega nekoliko minuta – ostatak posla odrađuje frižider, dok se dezert sam od sebe pretvara u savršeno kremastu poslasticu.

Recept za viralan japanski čizkejk

Sastojci

375 g običnog grčkog jogurta

12-16 Biscoff keksa

Postupak:

U posudu ili kalup posložite keks uspravno, ostavljajući razmak od otprilike ½ cm između njih. Nekoliko keksa pritisnite i uz ivice posude, lagano ih utisnuvši u jogurt tako da ne vire više od nekoliko milimetara iz smese.

Posudu pokrijte i stavite u frižider na najmanje 6 sati, idealno preko noći, dok se dezert potpuno ne stegne.

Možete ga izvaditi iz kalupa tako da nožem prođete uz ivice i okrenete dezert, ili ga jednostavno jedite direktno iz posude.

Poslužite uz med, džem ili voće.

(Journal)

BONUS VIDEO: