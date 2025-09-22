ZAJEDNO SU PREKO 20 GODINA, SADA JE JASNO I KAKO: Metju Mekonahi otkrio malu tajnu iz spavaće sobe koja mu je sačuvala brak!

Priznao je da su se "otarasili" tog kreveta i kupili manji, kako bi uveče mogli da razmene nežnosti...

Čuveni glumac Metju Mekoahi izdao je knjigu pod nazivom "Poems & Prayers" u kojoj piše o ličnim iskustvima, životnim putevima, ali i velikoj ljubavi...

Deo knjige posvetio je braku sa Kamilom Alveš i malim savetima iz spavaće sobe koji su mu pomogli da "sačuva" 13 godina dugu bračnu zajednicu.

"Najbolja stvar koju možeš da uradiš za svoj brak", glasi jedno poglavlje, prenosi "Page Six".

"Jedan način da poboljšate brak jeste da se rešite king kreveta i nabavite, odnosno, spavate u queen krevetu", kaže glumac.

Kako dalje ističe Mekonahi, veliki krevet je odličan kada imate malu decu - koja žele da spavaju sa roditeljima. Međutim, problem nastaje kada ona odrastu, a vi ostanete sa svojim partnerom, jednim king krevetom i velikom razdaljinom među vama.

"Budim se jedno jutro, gledam i vidim Kamilu koja je daleko od mene - a ja hoću da se mazim. I šta onda?", priča kroz šalu Mekonahi.

Priznao je da su se "otarasili" tog kreveta i kupili manji, kako bi uveče mogli da razmene nežnosti...

Podsetimo, Metju i Kamila zajedno su od 2006. godine. Upoznali su se u jednom baru u Los Anđelesu, a kasnije su priznali da je to bila ljubav na prvi pogled.

NJihov sin Levi rođen je 2008. godine, ćerka Vida 2010. godine, a najmlađi sin Livingston stigao je 2012. godine.

