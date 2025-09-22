Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ZAJEDNO SU PREKO 20 GODINA, SADA JE JASNO I KAKO: Metju Mekonahi otkrio malu tajnu iz spavaće sobe koja mu je sačuvala brak!

Priznao je da su se "otarasili" tog kreveta i kupili manji, kako bi uveče mogli da razmene nežnosti...

1758524434_profimedia-1034822926.jpg
Oglas

Čuveni glumac Metju Mekoahi izdao je knjigu pod nazivom "Poems & Prayers" u kojoj piše o ličnim iskustvima, životnim putevima, ali i velikoj ljubavi...

Deo knjige posvetio je braku sa Kamilom Alveš i malim savetima iz spavaće sobe koji su mu pomogli da "sačuva" 13 godina dugu bračnu zajednicu.

"Najbolja stvar koju možeš da uradiš za svoj brak", glasi jedno poglavlje, prenosi "Page Six".

"Jedan način da poboljšate brak jeste da se rešite king kreveta i nabavite, odnosno, spavate u queen krevetu", kaže glumac.

Kako dalje ističe Mekonahi, veliki krevet je odličan kada imate malu decu - koja žele da spavaju sa roditeljima. Međutim, problem nastaje kada ona odrastu, a vi ostanete sa svojim partnerom, jednim king krevetom i velikom razdaljinom među vama.

"Budim se jedno jutro, gledam i vidim Kamilu koja je daleko od mene - a ja hoću da se mazim. I šta onda?", priča kroz šalu Mekonahi.

Priznao je da su se "otarasili" tog kreveta i kupili manji, kako bi uveče mogli da razmene nežnosti...

Podsetimo, Metju i Kamila zajedno su od 2006. godine. Upoznali su se u jednom baru u Los Anđelesu, a kasnije su priznali da je to bila ljubav na prvi pogled.

NJihov sin Levi rođen je 2008. godine, ćerka Vida 2010. godine, a najmlađi sin Livingston stigao je 2012. godine. 

(Super žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas