Povratak princa Harija i Megan Markl u Veliku Britaniju nakon šest godina života u Kaliforniji je prilično iznenadio javnost krajem leta, pre svega jer se dogodio naglo.

Nakon što su se navikli na život u Kaliforniji i pokrenuli nekoliko poslova, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa su iznenadili javnost odlukom da se vrate u Britaniju. Nisu rešena ni pitanja njihovog obezbeđenja, zbog kog Megan nije htela da poseti Englesku ni na nekoliko dana. Ipak, oni su maltene preko noći s decom došli na Ostrvu, a sad znamo i zašto.

Povratak princa Harija i Megan Markl u Veliku Britaniju nakon šest godina života u Kaliforniji je prilično iznenadio javnost krajem leta, pre svega jer se dogodio naglo.

Oni su kao motiv istakli želju da im deca, princ Arči i princeza Lilibet, odrastaju u Britaniji, školuju se u britanskim ustanovama i budu bliže porodici, izvori tvrde da je na selidbu zapravo uticala komplikacija u vezi s Harijevim američkim viznim statusom.

Princ Hari se vratio u Englesku zbog problema s vizom?

– NJegova viza je istekla i nije odmah obnovljena – rekao je jedan izvor iz američke vlade za Page Six, dok su i drugi sagovornici potvrdili slične informacije.

Još nije poznato koju je tačno vrstu vize Hari imao tokom boravka u Americi, niti da li je eventualno kašnjenje u njenom obnavljanju uticalo na njegovo pravo da ostane u zemlji. Bivši zvaničnik Stejt departmenta je objasnio da bi redovno obnavljanje vize moglo da bude objašnjenje za njihov iznenadni odlazak u Englesku.

Prema navodima izvora, Harijev imigracioni status je u međuvremenu rešen, a supružnici već planiraju povratak u Kaliforniju za božićne praznike, koje bi trebalo da provedu s Dorijom Ragland, majkom Megan Markl.

O statusu Harijeve vize se pričajoš od objavljivanja njegovih memoara "Rezerva" 2023. godine, kad je princ priznao da je korisio kokain, kanabis i psihodelične pečurke. Konzervativna organizacija Heritage Foundation je tada pokrenula pitanje da li je prilikom podnošenja zahteva za američku vizu sin britanskog kralja Čarlsa III prijavio sve relevantne informacije, a ova organizacija je nastavila pravnu borbu kako bi dobila uvid u njegova imigraciona dokumenta, koja su uobičajeno poverljiva.

Do danas tako nije potvrđeno da je princ Hari zaista u papirima lagao da nije koristio drogu.

Deca se privikavaju na život u Britaniji

Iako su problemi sa vizom možda ubrzali njihov povratak, Hari i Megan, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, imali su i lične razloge za ovu odluku. Oni su navodno poželeli su da njihov sin Arči i ćerka Lilibet pohađaju britansku školu i odrastaju uz drugačije kulturno iskustvo, kao i da budu bliže porodici i prijateljima.

Hari je prilikom gostovanja u britanskoj emisiji This Morning govorio o tome kako su se deca prilagodila novoj sredini, ističući da im promena veoma prija.

– Samopouzdanje im je naglo poraslo – rekao je princ Hari prilikom nedavno gostovanja u emisiji This Morning.

(Glossy)

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