ZBOG NJE JE NASTALA ČUVENA PESMA "BIJELOG DUGMETA": Selma je tek posle mnogo godina saznala da je ona bila inspiracija za čuveni hit

Pesma 'Selma' grupe Bijelo dugme inspirisana je neuzvraćenom ljubavlju pesnika Vlada Dijaka prema Selmi Borić.

Pesma „Selma“, jedan od najvećih hitova grupe Bijelo dugme, nastala je iz skrivene i neuzvraćene ljubavi pesnika Vlada Dijaka prema mladoj Selmi Borić. Iako joj pesnik nikada nije otvoreno priznao šta oseća, rečenica koju joj je dobacio dok je ulazila u voz postala je besmrtna, a čuvena Selma je tek godinama kasnije saznala da je upravo ona inspirisala kultne stihove.

Selma Borić je 1949. godine imala 19 godina. Rođena u Zenici, u to vreme pohađala je Drugu žensku gimnaziju u Sarajevu, odakle je vikendom često putovala kući vozom. Tokom jednog od tih putovanja srela je pesnika Vladu Dijaka, koji se ponudio da joj ponese mali, tamnocrveni kofer do stanice.

Nakon što ju je ispratio do kupea, Vlado je primetio da je prozor pored kojeg je Selma sela razbijen, pa joj je pri rastanku izgovorio reči koje će ući u istoriju: „Selma, ne naginji se kroz prozor“.

Iako je bio zaljubljen u nju, Vlado joj nikada nije izjavio ljubav, niti su se ikada poljubili, a njihovi putevi su se ubrzo razišli kada je Selma otišla na fakultet.

Tek decenijama kasnije saznala da je pesma o njoj

Selma godinama nije imala pojma da je susret na stanici ostavio toliki trag na pesnika. Tek 1962. godine otac joj je poslao novine u kojima su bili objavljeni Dijakovi stihovi, ali joj kolege na poslu nisu verovale kada im je rekla da je pesma posvećena upravo njoj.

Muzičku verziju ove pesme u izvođenju Bijelog dugmeta Selma je prvi put čula 1975. godine na koncertu u dvorani „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu. Od tog trenutka, njeno ime postalo je neraskidivo povezano sa legendarnom grupom i pevačem Željkom Bebekom.

Starost u samoći

Poslednje godine života Selma je provela u Zagrebu. Nakon smrti sestre Nure-Marije u Mostaru, krug njenih bliskih ljudi dodatno se smanjio, a u jednom od intervjua otvoreno je govorila o samoći sa kojom se nosila u starosti.

"Samujem kao svaka starica. Volela bih da malo dođete u Zagreb… Retko putujem. Nedavno mi je umrla i sestra Nura-Marija u Mostaru i sve je manje onih ljudi s kojima sam provela život. Odem do dućana, popričam s poznanicima i to je sve".

Ipak, pevač Željko Bebek, čija je interpretacija proslavila pesmu, ostao je u kontaktu sa njom. Redovno ju je posećivao u njenom domu u Zagrebu i trudio se da zajedno proslavljaju njene rođendane.

Selma Borić umrla je 2021. godine u 92. godini života, a tužnu vest javnosti je saopštio upravo Bebek, čime je stavljena tačka na životnu priču žene čije je ime ovekovečeno u jednoj od najlepših balada regionalne rok scene.

(Kurir)

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