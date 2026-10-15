„OPLAKIVALA SAM GA 4 GODINE PRE SMRTI“: Sandra Bulok prvi put progovorila o teškoj bolesti svog partnera

Sandra Bulok otvoreno deli svoja osećanja o gubitku partnera Brajana Rendala, koji je preminuo nakon borbe sa ALS-om

Sandra Bulok (62) prvi put otvoreno govori o najtežem periodu svog života i gubitku dugogodišnjeg partnera Brajana Rendala, koji je preminuo u 57. godini nakon trogodišnje borbe sa ALS-om. Glumica je u emotivnom razgovoru otkrila koliko je njegova bolest promenila njihov život i priznala da je sa tugovanjem počela mnogo pre njegove smrti.

Rendal je svoju dijagnozu želeo da zadrži u privatnosti, a Bulok je poštovala njegovu želju i godinama ćutala o njegovoj borbi. Sada je, u novoj epizodi podkasta SmartLess, odlučila da prvi put javno progovori o njegovoj bolesti, poslednjim godinama njihovog života i dubokom gubitku koji je usledio.

Nije smela da priča kroz šta prolazi u vezi

Glumica se prisetila „traumatske dijagnoze“ koja je dovela do Rendalove smrti u 57. godini u avgustu 2023. Fotograf je vodio trogodišnju privatnu borbu sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), poznatom i kao Lu Gerigova bolest.

Rendal me je „zamolio da ne delim“ njegovu dijagnozu, rekla je zvezda serije „Slepa strana“, dobitnica Oskara.

„Nije mi bilo dozvoljeno da govorim o tome. To je bio zahtev i pokušala sam - poštovala sam ga“, objasnila je Bulok. Deleći da ju je, posebno usred globalne pandemije COVID-19, „izolovalo u procesu“ i otežalo joj da nosi teret njegove dijagnoze.

„Počela sam da tugujem za Brajanom četiri godine pre nego što je preminuo“, dodala je Bulok, rekavši da je „bio bolestan pola naše veze“. Glumica i Rendal su zajedno odgajali njenog sina Luisa i ćerku Lajlu, kao i Rendalovu ćerku iz prethodne veze, Skajlar Stejten Rendal.

„Ja sam otišla mnogo ranije nego što je otišlo telo“, nastavila je zvezda filma „Praktična magija 2“. „Ne mislim da sam se time suočila sve dok nije preminuo, jer ste samo na traci, znate?“

Sećajući se Rendalovih simptoma, nazvala je ALS „procesom eliminacije tokom godinu dana. I negde gde se stalno vraćate i daju vam sve ove prekretnice, ove stvari koje treba da uradite, ove hvatove, ove testove daha, sve te stvari.“

Iskustvo je spremilo pevačicu na neminovan ishod

Bulok je nastavila: „Morate tiho da planirate. A ja sam veoma dobar planer sa bolestima“, rekla je, dodajući da je njen otac imao „nesreće“, a njena majka je imala rak. „Ne plaši me — ne sama bolest, ne plaši me. Mogu da vidim i budem u blizini skoro svega. Ali imala sam dvoje male dece koja su se snalazila u tome, posebno devojčicu koja je u [Rendalu] videla očinsku figuru.“

Gesin Bulok-Prado, glumičina sestra, bila je jedina osoba koja je znala za Rendalovu dijagnozu „neko vreme“, rekla je Bulok, sve dok se nije poverila prijateljima, uključujući Dženifer Aniston i Bejtmanovu suprugu Amandu Anku.

„Kada se fizička bolest spojila sa aspektom mentalnog zdravlja — a to je nešto o čemu ljudi ne pričaju... to je bio prilično mračan spoj.“

Nakon njegove smrti u avgustu 2023. godine, Rendalova porodica je u to vreme podelila da je preminuo „mirno nakon trogodišnje borbe sa ALS... Brajan je rano odlučio da svoje putovanje sa ALS-om zadrži u privatnosti, a oni od nas koji su brinuli o njemu dali su sve od sebe da poštuju njegov zahtev.“

Rendal, koji je bio model, pa zatim postao fotograf, upoznao je Bulok 2015. godine. NJihova veza je postala javna kasnije te godine kada su se pojavili na venčanju Aniston i Džastina Terua.

Nakon Rendalove smrti, „trebalo joj je vreme da se brine o sebi“, rekao je izvor ranije časopisu PEOPLE. „Mnogo vremena je provodila lečeći se, baveći se svojom decom i boraveći kod kuće“, dodali su. „Morala je da se uveri da su ona i njena deca na najboljem mogućem mestu da se vrati na posao.“

(Stil)

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