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ZVEZDE "PRIJATELJA" ODBILE DA UČESTVUJU U DOKUMENTARCU O METJUU PERIJU? "Ne želi da sedi pred kamerama i plače"

Dženifer Aniston, Kortni Koks, Liza Kudrou, Metju Leblank i Dejvid Švimer neće se pojaviti u novom Netfliksovom dokumentarcu "The One About Matthew Perry", posvećenom životu i nasleđu njihovog pokojnog kolege Metjua Perija.

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Foto: Profimedia/ Frederick M. Brown
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Prema izvoru Page Sixa, producenti su navodno kontaktirali svih petoro glumaca iz "Prijatelja", ali su oni odlučili da odbiju poziv.

- Kontaktirali su ih, ali odlučili su da ne žele da učestvuju - rekao je izvor.

Drugi izvor tvrdi da Dženifer Aniston nije želela da učestvuje jer bi joj bilo preteško da ponovo javno govori o Perijevoj smrti.

- Nema šanse da bi Džen ikada pristala na tako nešto. Ne želi da sedi pred kamerama i plače. Ne želi ponovo da prolazi kroz to, pogotovo ne pred očima javnosti - rekao je izvor za Page Six.

Peri je ranije govorio o bliskosti sa Aniston, a u intervjuu sa Dajan Sojer 2022. godine otkrio je da mu se upravo ona od kolega iz serije najčešće javljala dok se borio sa zavisnošću.

Dokumentarac donosi neobjavljene snimke

"The One About Matthew Perry" je trodelna dokumentarna serija rediteljke i dobitnice Emi nagrade Meri Robertson, a na Netfliks stiže 27. oktobra, tri godine nakon Perijeve smrti. Serija će pratiti njegov uspon do svetske slave, privatne probleme i borbu sa zavisnošću, a sadržavaće i dosad neobjavljene fotografije i snimke iz privatne arhive porodice Peri.

U dokumentarcu prvi put opširnije govori i njegova sestra Mia Peri Bouik.

- Trebalo mi je vremena da budem spremna da podelim ova sećanja i govorim o tome kako je bilo voleti Metjua kroz svu složenost njegovog života - istakla je.

Rediteljka Robertson objasnila je da su u seriji želeli da prikažu kakav je Peri bio van očiju javnosti, kroz priče ljudi koji su ga poznavali i voleli.

Peri je preminuo 2023. godine

Metju Peri je preminuo 28. oktobra 2023. godine u 54. godini, nakon što je pronađen bez svesti u hidromasažnoj kadi u svom domu u Los Anđelesu. Kancelarija mrtvozornika okruga Los Anđeles utvrdila je da su uzrok smrti bili akutni efekti ketamina, dok su utapanje, koronarna bolest i efekti buprenorfina navedeni kao faktori koji su doprineli smrti. NJegova smrt proglašena je nesrećnim slučajem.

U slučaju povezanom sa Perijevom smrću, pet osoba priznalo je krivicu za različita krivična dela povezana sa nabavkom i distribucijom ketamina, među njima njegov lični asistent Kenet Ivamasa i dvojica tadašnjih lekara.

Peri je godinama otvoreno govorio o problemima sa alkoholom i drogama, a iskustva sa zavisnošću i oporavkom opisao je i u memoarima "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", objavljenim 2022. godine.

(Index.hr)

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