5 JAPANSKIH SAVETA ZA ŠTEDNJU NOVCA: Šta je "test od jednog minuta" koji mnogo pomaže?

Niste kupili ništa posebno, trudili ste se da štedite, a ipak se pitate: "Gde je nestao sav novac?“

Najčešće ne odlazi kroz jednu veliku kupovinu, već kroz desetine malih odluka koje gotovo i ne primećujemo: kafa usput, dostava posle napornog dana, kupovina na sniženju ili nova stvar umesto popravke stare. Upravo zato nekoliko jednostavnih japanskih principamože pomoći da bolje razumemo svoje navike i prestanemo da trošimo novac automatski.

1. Sačekajte jednu noć pre kupovine

Videli ste nešto što vam se dopada. Ne treba vam, ali cena je dobra i odmah pomislite: "Zašto da ne? Zaslužujem to.“ Umesto da odmah kupite, stavite proizvod na listu i sačekajte do sutra.

Ujutru se zapitajte: "Da li mi ovo zaista treba?“ Iznenadićete se koliko želja za kupovinom može da nestane preko noći. Ne morate da se borite protiv sebe – dovoljno je da napravite pauzu između impulsa i odluke.

2. Beležite zašto ste nešto kupili

Nije dovoljno zapisati samo: "Kafa – 400 dinara“. Dodajte i pitanje: "Zašto sam ovo kupio/la?" Možda je odgovor: "Bio/la sam umoran/na“, "Žurio/la sam“, "Bilo mi je dosadno“, "Hteo/la sam da se počastim“ ili "Bilo je na sniženju“.

Tada postaje jasno da neke kupovine nisu posledica potrebe, već pokušaj da sebi kupimo udobnost, zadovoljstvo ili malo predaha.

Kada prepoznate razlog, lakše možete pronaći jeftiniju alternativu.

3. Prvo popravite, pa tek onda zamenite

Jakni nedostaje dugme. Cipelama je potrebno malo popravke. Drška na šolji se polomila. Prva reakcija često je: "Kupiću novu."

Pre toga se zapitajte: "Mogu li ovo da popravim za 15 minuta?“

Ponekad je dovoljno očistiti predmet, zameniti bateriju, prišiti dugme ili odneti nešto kod majstora. Važno je zapamtiti: stvari ne plaćamo samo novcem. Plaćamo ih i svojim vremenom. Zato vredi sačuvati ono što još može da služi.

4. Odvojite novac pre nego što počnete da trošite

"Na kraju meseca ću odvojiti ono što ostane.“ Problem je što najčešće – ne ostane ništa.

Zato promenite redosled. Čim primite novac, odvojite određeni iznos za štednju. To može biti poseban račun, koverta ili bilo koje drugo mesto koje nije namenjeno svakodnevnom trošenju. Ne mora biti veliki iznos. Važnije je da postane navika.

Kada prvo odvojite novac za sebe i budućnost, učite da raspolažete onim što vam je ostalo.

5. Kada prihodi porastu, ne povećavajte automatski i troškove

Dobijete povišicu. Počnete više da zarađujete – i očekujete da ćete konačno imati osećaj finansijske sigurnosti. Ali tada se često pojave i veći troškovi: skuplji stan, više restorana, više taksija, nove pretplate i češće kupovine.

Tako prihod raste, ali ušteđevina ne.

Ova pojava poznata je kao hedonistička adaptacija – ono što nam je nekada predstavljalo luksuz vrlo brzo postaje normalan deo života. Zato povećanje prihoda ne mora automatski da znači i povećanje potrošnje. Ako deo dodatnog novca nastavite da štedite, vaša finansijska sigurnost zaista će početi da raste.

Test od jednog minuta

Otvorite aplikaciju banke i pogledajte svojih poslednjih deset troškova. Za svaki se zapitajte: "Da li bih ovo kupio/la da sam morao/la da izvadim gotovinu iz novčanika?“

Budite iskreni.

Upravo među odgovorima "ne“ možda se krije razlog zbog kojeg vam novac tako brzo nestaje.

Ne mora biti reč o velikim kupovinama. Najviše novca često odlazi kroz male, automatske odluke koje je previše lako doneti.

Poenta nije da sebi zabranite sve što volite. Cilj je da počnete da odlučujete gde vaš novac zaista treba da ode.

(Sensa)

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