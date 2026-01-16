Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PRAVILO 24 SATA MOŽE DA VAM UŠTEDI NOVAC: Potrebno je svim kupoholičarima

U današnjem vremenu vas samo jedan ili dva klika dele od većine stvari koje želite da kupite, što nije dobar put za štednju novca.

1768558384_Depositphotos_153048174_S.jpg
Foto: Deposit
Oglas

Uz to, ukoliko nemate puno snage volje, to može brzo dovesti do posedovanja gomile stvari koje vam nisu potrebne. 

Ipak, uz određena pravila možete da uštedite novac ili da barem dobro razmislite da li vam je ono što kupujete zaista i potrebno. 

Šta je pravilo 24 sata?

Pravilo 24 sata se jednostavno primenjuje, a odnosi se na to da to što ste hteli ne kupite odmah. Uz ovo pravilo dajete sebi vreme od 24 sata da razmislite da li vam to što želite treba. Ovime isključujete ishitrenu kupovinu u trenutku. 

Tokom tog perioda čekanja od 24 sata, imate vremena za dodatna istraživanja kako biste videli da li to nešto što zaista vredi troška, piše Real Simple. 

BONUS VIDEO




 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 3
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas