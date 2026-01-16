PRAVILO 24 SATA MOŽE DA VAM UŠTEDI NOVAC: Potrebno je svim kupoholičarima

U današnjem vremenu vas samo jedan ili dva klika dele od većine stvari koje želite da kupite, što nije dobar put za štednju novca.

Uz to, ukoliko nemate puno snage volje, to može brzo dovesti do posedovanja gomile stvari koje vam nisu potrebne.

Ipak, uz određena pravila možete da uštedite novac ili da barem dobro razmislite da li vam je ono što kupujete zaista i potrebno.

Šta je pravilo 24 sata?

Pravilo 24 sata se jednostavno primenjuje, a odnosi se na to da to što ste hteli ne kupite odmah. Uz ovo pravilo dajete sebi vreme od 24 sata da razmislite da li vam to što želite treba. Ovime isključujete ishitrenu kupovinu u trenutku.

Tokom tog perioda čekanja od 24 sata, imate vremena za dodatna istraživanja kako biste videli da li to nešto što zaista vredi troška, piše Real Simple.

