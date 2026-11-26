Vernici Srpske pravoslavne crkve danas obeležavaju Božićne poklade, kojima se najavljuje veliki Božićni post

Božićne poklade su narodni praznik čiji su koreni paganski i vezani za obeležavanje kulta Sunca. Kao i krsna slava, slavljenje zaštitnika ognjišta, prihvaćene su u hrišćanskoj tradiciji.

Tako se danas poklade uglavnom vezuju za početak hrišćanskog obeležavanja nekog posta u toku godine.

Narodni običaji za Božićne poklade

Poklade su zapravo domaće gozbe namenjene svim članovima porodice, a mogu da budu i seoska veselja uoči velikih postova. Prema starom narodnom verovanju, trebalo bi večeras pripremiti bogatu večeru i veseliti se sa svojim ukućanima.

Poklade su i dan za praštanje i veselje, pa je poželjno pomiriti se sa svima sa kojima smo se posvađali, kako bi post započeli „očišćeni“. Takođe ih karakterišu maskirane povorke, najčešće mladića, koji prolaze ulicama, pevaju, zvone i prave buku kako bi odagnali zle sile.

Pale se velike obredne vatre “olalije” koje se ritualno preskaču ili se oko njih igra kolo, u inat zlu

Judi u nekim krajevima Srbije veruju da se na ovaj praznik veštice i ostali demoni posebno raspomame i okupljaju o pokladnoj večeri oko kuće. Zato posle večere zavezuju verige u kući, kore od pojedinih jaja bacaju u vatru, tabane trljaju belim lukom, a deci pred spavanje oblače prevrnute pidžame i majice. Dok to rade izgovaraju sledeće reči: “Veštica kao konac, u mene zubi kao kolac.”