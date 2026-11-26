Dobar početak dana ne mora da podrazumeva komplikovan obrok niti namirnice koje su skupe i teško dostupne.

Ponekad je dovoljno nekoliko jednostavnih sastojaka koji obiluju vlaknima kako bi se podržao rad sistema za varenje, olakšalo pražnjenje creva i smanjio problem sa zatvorom. Upravo zato se ovsena kaša sa suvim šljivama, čija semenkama i mlevenim lanom često izdvaja kao jedan od dobrih izbora za posni doručak.

Iako se u svakodnevnom govoru često kaže da određena hrana "čisti creva", važno je znati da nijedna namirnica ne može da detoksikuje organizam na taj način. Ipak, pravilno odabrane namirnice mogu da pomognu prirodnom radu creva, naročito kada se redovno jedu uz dovoljno tečnosti.

Ovsena kaša sa suvim šljivama može da bude odličan saveznik varenja

Ovsene pahuljice predstavljaju izvor rastvorljivih vlakana, među kojima se posebno izdvaja beta-glukan. Ona upijaju vodu i stvaraju gelastu strukturu koja može da doprinese mekšoj stolici i lakšem prolasku sadržaja kroz digestivni trakt. Osim toga, ovsena kaša pruža dugotrajniji osećaj sitosti, pa je dobar izbor za one koji žele hranljiv doručak bez namirnica životinjskog porekla.

Posebno korisno je kombinovati je sa suvim šljivama. One sadrže vlakna, ali i sorbitol, prirodni šećerni alkohol koji može da privuče vodu u creva i olakša pražnjenje. Zbog toga se suve šljive često preporučuju osobama koje imaju problem sa zatvorom.

Dodatak čija semenki i mlevenog lana obogaćuje obrok vlaknima. Kada dođu u kontakt sa tečnošću, ove semenke nabubre i formiraju sluzavu strukturu, zbog čega mogu da doprinesu boljoj konzistenciji stolice. Ipak, važno je da se uz njih pije dovoljno vode, jer povećanje unosa vlakana bez odgovarajuće hidratacije kod nekih ljudi može da pogorša zatvor ili izazove nadutost.

Zašto je važno šta jedemo ujutru?

Crevima su potrebna vlakna kako bi se održalo njihovo normalno funkcionisanje. Ona se nalaze u voću, povrću, mahunarkama, integralnim žitaricama, orašastim plodovima i semenkama. Kada ih u ishrani nema dovoljno, pražnjenje creva može postati otežano, a stolica tvrđa i suvlja.

Zato je doručak koji sadrži ovsene pahuljice, suve šljive i semenke dobar način da se već na početku dana unese značajna količina vlakana. U obrok se mogu dodati i komadići jabuke ili kruške, kao i nekoliko oraha, koji doprinose unosu korisnih masnoća.

Prednost ovakvog doručka je i to što se lako prilagođava različitim ukusima. Može se pripremiti sa vodom ili nezaslađenim biljnim napitkom, a cimet može da mu pruži prijatnu aromu bez potrebe za dodavanjem šećera.

(Stil)