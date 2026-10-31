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EVO ŠTA ARAPI RADE PRE PRVE BRAČNE NOĆI: Veruju da im ovaj običaj donosi sreću i blagoslatanje

Muževi Arapkinja ovo rade pre prve bračne noći, a neobičan običaj nosi snažnu simboliku!

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Foto: Deposit/ Manowar1973
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Svadbeni običaji širom sveta često kriju zanimljiva verovanja koja se prenose s generacije na generaciju. U pojedinim tradicionalnim zajednicama postoji i ritual koji se povezuje s početkom bračnog života, a posebnu pažnju privlači zbog simbolike koju nosi.

Prema pojedinim opisima tradicionalnih običaja, mladoženja može da opere stopala svojoj supruzi mirisnom vodom. Ovaj čin tumači se kao simbol želje da mladencima brak donese sreću, blagostanje i napredak.

U nekim sredinama voda se povezuje s čistoćom, obnovom i novim početkom, pa se slični rituali mogu pronaći u različitim kulturama. Ipak, običaji se razlikuju od zajednice do zajednice, a njihovo značenje zavisi od lokalne tradicije i porodičnih verovanja.

Kada je reč o Arapima, važno je naglasiti da ne postoji jedinstven običaj koji praktikuju svi pripadnici ovog naroda. Arapski svet obuhvata brojne zemlje i zajednice, sa različitim kulturnim i verskim tradicijama, pa ovaj ritaul nije svojstven za sve Arape. Uglavnom se to praktikuje u Iranu, Maroku i šiitskim muslimanskim zajednicama.

Iako na prvi pogled može delovati neobično, ovakvi običaji pokazuju koliko simbolični gestovi mogu da budu važni u obeležavanju početka zajedničkog života.

(Lepa&Srećna)

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