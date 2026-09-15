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NAJOPASNIJI PUT DO PRAVOSLAVNE CRKVE: Nekoliko centimetara deli vas od provalije duboke 250 metara - u njoj se čuva biblija stara 1.500 godina

Srđan Dobraš, influenser iz Banja Luke, tokom svoje posete Etiopiji obišao je i pravoslavnu crkvu do koje mogu da dođu samo najhrabriji.

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Foto: Printscreen/ Instagram - srdjan_dobras
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Influenser Srđan Dobraš iz Banja Luke poznat je po svom avanturističkom duhu i nesvakidašnjim putovanjima po čitavom svetu koje uvek rado i bez ulepšavanja deli sa mnogobronim pratiocima na društvenim mrežama.

U prethodnom periodu, Srđana je put naneo i u Etiopiju, odnosno na njen sever u regiju Tigraj u okviru planinskog venca Geralta. Ovaj kraj poznat je po mnogobrojnim crkvama uklesanim u visoke stene.

Put nije za svakoga

Kako je po duhu inače hazarder, Srđan je nedvosmisleno prihvatio izazov da poseti najneverovatniju pravoslavnu crkvu na svetu po imenu Abuna Yemata Guh. Ova svetinja stara je preko 1.500 godina, a do nje je put, blago rečeno, izuzetno nepristupačan.

U nastavku pogledajte kako izgleda put do crkve:

Da biste posetili ovu crkvu, treba da budete spremni na zahtevno planinarenje duže od sat vremena sa ozbiljnom poslednjom preprekom - vertikalnom stenom visokom 8 metara, uz koju se morate popeti golim rukama i nogama, uz pomoć lokalnih meštana. Nakon toga, čeka vas prelazak uske stazice, prilikom koje vas svega nekoliko centimetara deli od provalije visoke gotovo 250 metara.

Izgled oduzima dah

Iako Srđan ističe da se sav preznojio dok se penjao, smatra da ono što vas čeka na kraju vredi svake prolivene kapi znoja. 

U unutrašnjosti crkve, čekaju vas vekovima stare freske za koje se veruje da su tu od 15. veka, a očuvanost detalja oduzima dah čak i najtvrđima. Veruje se da su za to odgovorni povoljni uslovi, ponajviše suv vazduh i odsustvo vlage.

Pogledajte kako je izgledala Srđanova poseta ovoj svetinji:

Neverovatnost ove pravoslavne crkve nema kraja ni kod lokalaca, pa žene svega 40-ak dana nakon porođaja prelaze mukotrpan put do nje kako bi baš na tom mestu krstile svoju decu, a sveštenik star više od 70 godina ovaj put prelazi svakodnevno kako bi održavao liturgije.

Dom svetinji od 5. veka

Po pričama lokalaca, ova crkva datira još od 5. veka, a isklesao ju je Otac Jemata kako bi bio bliže nebeskim duhovima, po kom je i dobila ime.

Ispod pogledajte kako izgleda jedinstveni primerak Biblije koja se čuva u crkvi:

U njoj se čuva i unikatan primerak Biblije, čiji su listovi napravljeni od kozije kože. Pisana je na drevnom jeziku Ge'ez, nekadašnjem jeziku Aksumskog carstva, a danas mrtvom jeziku koji koristi isključivo Etiopijska pravoslavna crkva tokom liturgija.

(Mondo)

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