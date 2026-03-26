NAJPOPULARNIJE PESME ZA PRVI PLES NA VENČANJU: One su u TOP 20 u svetu

Ako pripremate venčanje i došli ste do stavke koja se odnosi na izbor pesme za prvi ples, možete da pogledate listu pesama koje najčešće biraju mladenci širom sveta.

Postoji preveliki broj odluka koje treba učiniti pre vašeg venčanja.

Morate izabrati cveće, dekor, tortu, mesto gde će se održati venčanje, predivnu haljinu, kao i 100 drugih stvari poput kakve napitke odabrati za venčanje i da li bi trebalo pozvati komšiju svoje mame ili ne.



Jedna od najvećih odluka parova koju moraju da donesu pre velikog dana jeste koju će pesmu koristiti za svoj prvi ples. To je teška odluka, pošto je svaki par drugačiji.

Izbor prave pesme je težak zadatak. Da li odabrati omiljenu pesmu iz detinjstva ili onu koja vas podseća na drugu polovinu?



Možda je najbolje odabrati klasiku poput Elvisa Prislija? Ili vaš partner želi da iznenadi goste i ponovi pokrete svog omiljenog repera? Ako sve ostalo ne uspe, najnoviji album Ed Širana ima najmanje pet pogodnih numera.



Spotify je ovde da vam pomogne ako još uvek niste odlučili o svojoj prvoj plesnoj pesmi. Usluga striming servisa otkrila je najpopularnije pesme za prvi ples na venčanju. Nemojte biti iznenađeni ukoliko vidite numere Ed Širana u prvih pet.



Nadamo se da će budući mladenci naći inspiraciju na ovoj listi. Poslušajte ove numere i odaberite jednu zajedno sa svojim partnerom!

Kodaline – The One Etta James – At Last Jason Mraz – I Won't Give Up Ed Sheeran – Thinking Out Loud John Legend – All of Me Ellie Goulding – How Long Will I Love You Al Green – Let's Stay Together Elbow – One Day Like This Ray LaMontagne – You Are the Best Thing The Lumineers – Ho Hey Elvis Presley – Can't Help Falling in Love Jack Johnson – Better Together Eric Clapton – Wonderful Tonight Christina Perri – A Thousand Years Ellie Goulding – Your Song Adele – Make You Feel My Love The Wannadies – You And Me Song Glen Hansard – Falling Slowly Snow Patrol – Chasing Cars Paul Weller – You Do Something To Me

(Ženski magazin)

BONUS VIDEO