STARO NARODNO VEROVANJE: Evo kakva nas zima čeka ako je na Malu Gospojinu sunčano i toplo

Saznajte staro narodno verovanje vezano za Malu Gospojinu – šta znači ako je 21. septembra sunčano ili kišovito i kakva nas zima očekuje prema predanju naših predaka.

1758443476_1663745194_gospojina.jpg
Foto: Vikipedia
Mala Gospojina, praznik rođenja Presvete Bogorodice, spada u najpoštovanije datume u pravoslavnom kalendaru. Po predanju, Joakim i Ana dugo nisu mogli da imaju dece. Iako u poznim godinama, ne prestajali su da se mole Bogu da im podari porod, kao što je nekada darovao Avrama i Saru. Jednog dana, dok se Ana molila u voćnjaku pod lovorovim drvetom, anđeo joj je javio da je njen glas stigao do Nebesa i da će uskoro postati majka.

Ana se zavetovala da će dete predati Bogu na službu, a Bog im je podario ćerku – Mariju, koja će kasnije postati Bogorodica. Samo ime Marija znači "visoka, uzvišena, gospodareća".

Običaji i značaj praznika

U narodu se Mala Gospojina proslavlja uz brojne običaje, koji su najčešće povezani sa rađanjem i plodnošću. U mnogim mestima održavaju se vašari, proslave i molitve, a praznik je poznat i kao dan pogodnih svadbi i veridbi. Veruje se da na današnji dan mladenci i venčani dobijaju poseban blagoslov za skladan i dug brak.

Od davnina, jesenje svadbe u Srbiji počinjale su upravo od Male Gospojine. Za poljoprivrednike ovaj datum je bio znak da se pristupi oranju i setvi ozimnih useva, dok su stočari obeležavali svoje svečanosti.

Postoji i verovanje da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, dok se jaja iz tog perioda čuvaju jer mogu ostati sveža cele godine. Pilići izleženi u ovo vreme smatraju se najboljim nosiljama. Mnoge porodice u Srbiji praznuju Malu Gospojinu i kao svoju krsnu slavu.

Kakvo vreme nas čeka – narodno verovanje

Pored verskog i običajnog značaja, Mala Gospojina u narodu ima i važnu ulogu u prognoziranju vremena. Prema verovanju, vreme na ovaj dan nagoveštava kakva će biti predstojeća jesen i zima:

Ako je sunčano i vedro, očekuje se blaga i mirna jesen, kao i zima bez jačih mrazeva i snežnih nepogoda.
Ako pada kiša ili je tmurno, to se tumači kao znak da će jesen biti hladna i vlažna, a zima oštrija i duža.
Zato se na Malu Gospojinu posebno posmatra nebo i svaka promena vremena, jer narod veruje da priroda tog dana odaje tajnu o predstojećoj sezoni.

