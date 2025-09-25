SAZNALI SMO KAKO KIM KARDAŠIJAN ODRŽAVA SVOJU LINIJU GODINAMA: Rijaliti zvezda otkrila svoje tajne!

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan otkrila je male trikove za vitku i zategnutu figuru koje i vi možete da isprobate.

Naime, Kim Kardašijan je u itervjuu za "Vog" otkrila da obožava trening snage, ali i da povremeno radi pilates i kardio. NJena uobičajena fitnes rutina traje sat i po i podrazumeva vežbe sa tegovima, kako bi poboljšala svoju snagu.

"Veliki sam fan vežbanja s tegovima. Radim dosta na snazi. Imala sam neke probleme s leđima, pa sam morala malo da prilagodim treninge, ali donji deo tela mi je prioritet za tonus. Gornji deo radim nekoliko dana nedeljno", kazala je Kim, te dodala da ne preskače dan za kardio.

"Dižem tegove svaki dan, istežem se i malo radim kardio. Volim pilates... Ako ne uključim pilates barem jednom nedeljno u svoj plan vežbanja, bole me leđa. I definitivno mi treba istezanje", objasnila je.

Kako kaže, trening radi ujutru uz pesme Džastina Bibera. Neke fitnes trendove ipak izbegava.

"Pokušala sam 'hot' jogu jednom. I zaspala sam. Sam ambijent, mračna soba, tišina… Ako mi date uslove da spavam, spavaću."

Voli da malo nervira i svog trenera, jer često provera telefon tokom treninga.

"Znam da sam dosadna osoba koja se javlja na pozive dok vežba, ali tako sam navikla", iskreno je dodala.

(Super žena)

