KAKO PODIĆI NIVO VITAMINA D: Hladniji dani ne moraju značiti i loše raspoloženje

Nizak nivo vitamina D može izazvati umor, uticati na raspoloženje i čak oslabiti imunitet, ali postoje jednostavni načini da se nadoknadi taj nedostatak.

Kada sunca ima manje, dakle tokom jesenjih i zimskih dana, pravilan izbor namirnica i malo pažnje pomažu da nivo vitamina D ostane stabilan i tokom "tamnijih" meseci u godini. NJegov pad utiče na mnoge segmente u našem organizmu, pa je upravo u jesen i zimu važno posvetiti mu dodatnu pažnju. Tada hrana igra značajnu ulogu, ali i popodnevna šetnja, jer se na taj način povećavaju šanse da oraganizam ostane snažan i otporan.

Masnija riba

Kada dani postanu kraći, ishranu možete prilagoditi tako da dobijete više ovog vitamina, te bi trebalo uključite u jela masne ribe kao što su losos, skuša, pastrmka, haringa, sardine. Jedna porcija (oko 85 grama) lososa može obezbediti i do 70 odsto dnevnih potreba za vitaminom D.

Izlazite napolje u popodnevnim satima

Stručnjaci preporučuju do 30 minuta boravka na suncu, dva do tri puta nedeljno, između 10 i 16 časova. Čak i kratka šetnja u pauzi za ručak može da pomogne, posebno ako izložite lice, ruke i podlaktice.

Dodajte pečurke u jelovnik

Pečurke su jedna od retkih biljnih namirnica koje mogu prirodno sadržati vitamin D. Lako ih možete uklopiti u jela: kao dodatak omletima, testeninama, žitaricama ili kao prilog uz ribu. Kombinacija pečurki i lososa uz maslinovo ulje može dati "dvostruku dozu" vitamina D u jednom obroku.

Birajte obogaćene namirnice

Ako nemate dovoljno sunca i ribe u ishrani, dobra zamena su namirnice obogaćene vitaminom D, pa se savetuje:

kravlje ili biljne mleko

žitarice, musli i granola

jogurt

sok od pomorandže

sirevi

Na primer, umesto klasične pavlake u kafi, koristite obogaćeno mleko; napravite smuti sa jogurtom ili sokom od pomorandže ili skuvajte sutlijaš.

Jaja za doručak

Jaja sadrže vitamin D, ali u manjoj meri. Jedan žumance pokriva oko 6 odsto dnevnih potreba. Neki proizvođači, međutim, obogaćuju jaja, pa mogu sadržati i znatno više. Zato, pripremite omlet sa sirom i mlekom obogaćenim vitaminom D, a uz to popijte i sok od pomorandže - tako ćete dan započeti sa više energije i boljim raspoloženjem, piše Real Simple.

(RT)

BONUS VIDEO